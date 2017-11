Moyano, hasta las manos

El hijo del líder camionero vuelve a ser protagonista de un escándalo. Hace poco se lo había acusado de confabular junto a la diva de los teléfonos, Susana Giménez, para verse a escondidas. Todo ese “estratégico” plan, que incluía choferes entrenados y demás, era para evadir a Nicole Neumann, pareja de Moyano. Cansado del asunto, el diputado admitió frecuentar a Susana debido a su amistad, pero que las otras hipótesis eran falsas.

Tan alejados no estaban quienes lo acusaban de “infiel”. Carlos Monti aseguró ayer en Pamela a la tarde que el dirigente político estuvo a los besos con una morocha en el boliche Vita, del barrio de Palermo. El sábado, desde la cuenta de Instagram de La Jaula de la Moda, publicaron un video que muestra al Facundo en el club nocturno.

Lo desconcertante es que días atrás la pareja subió fotos de su fin de semana largo, junto con amigos en Córdoba, despejando los rumores de una crisis.

Tras la publicación del video, la modelo compartió en su Instagram imágenes con frases alusivas y que dieron que hablar. “La gente es linda cuando es simple, cuando no jode ni se deja joder. Cuando toca sin romper. Cuando sabe querer. La gente es linda cuando no aparenta ser lo que no es. Cuando no dice una cosa y hace todo al revés. Cuando no posterga el hoy para después. La gente es linda cuando no se ata ni se detiene. Cuando comparte lo que tiene. Cuando se banca lo que viene. La gente es linda cuando va de frente, cuando muestra lo que siente. Cuando se anima a ser diferente. La gente es linda cuando es buena gente”, escribió ese mismo sábado.

Moyano, como de costumbre, no dijo ni una palabra sobre el tema. ¿Saldrá a explicar las imágenes?.

Hazte la fama... : El político tiene mala imagen en lo que respecta a sus relaciones amorosas.

