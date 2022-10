Mucho en juego para 54 minutos en La Visera

La línea de tiempo los retrotrae a ambos al 3 de septiembre en este mismo escenario, cuando la Policía de Río Negro no pudo terminar de brindar las garantías y el juez César Ceballo decidió dar por terminada la cita. Luego vinieron los descargos, la prohibición para los rionegrinos de jugar en casa con público, pero también la de completar los 54 minutos restantes que, para Cipolletti, hoy, son agua en el desierto en su pelea por la permanencia.

Para colmo, hace 48 horas no más se alejó el técnico Luis medero (segundo de la temporada) y serán los jugadores con Bruno Gorer, ex ayudante de campo, los encargados de terminar de armar las cuentas para no descender.