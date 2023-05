Muerte del argentino en México: la familia decidió donar sus órganos

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", informó mediante su cuenta de Instagram uno de los hermanos de la víctima, Facundo Gamond, quien además esta mañana subió a la misma red un video en el que se ve cuando Benjamín es trasladado en camilla por un pasillo del hospital mientras es aplaudido por médicos, enfermeros, familiares y amigos.