La agente Andrea Henríquez, jefa de calle de la Comisaría 45 , quien tenía la máxima jerarquía, fue la primera en hablar. Aseguró que no estuvo todo el tiempo con el detenido, porque se encontraba en otro procedimiento. Mientras Gatica estuvo en la unidad, entró y salió varias veces del lugar.

La comisaría no tiene calabozo, por lo que los demorados son alojados temporalmente en la "cuadra" un espacio común donde los agentes comen. Henríquez aseguró que una de las veces que fue al lugar para constatar el estado del detenido, "estaba tirado y Sosa tenía la rodilla, o el pie, sobre su pecho". Henríquez se quebró y, llorando, aseguró: "lo toqué a Sosa y le dije 'basta' y cuando salió le dio una patada".

La oficial aseguró que dispuso que Carrizo se quedase en la cuadra con Gatica porque "es tranquilo" y aseguró que "sabía que no le iba a hacer nada". Luego, hubo un accidente en su jurisidcción y salió de la comisaría junto a otros agentes, quedando Sosa en la unidad.

"Cuando estábamos ahí, Carrizo me llama a mi teléfono y pidió urgente la ambulancia, le preguntó qué pasaba y dice que al detenido le estaban haciendo RCP. (Gastón) Moraga -otro de los acusados- fue y yo me quedé en el accidente, donde estaba la ambulancia".

Carrizo, por su parte, con la voz quebrada y llorando durante casi toda la declaración y aseguró que asentó todos los horarios de ingreso y salida, del detenido, los patrulleros. Allí podría haber indicios claves para determinar las responsabilidades de los agentes.

El cabo primero aseguró que, en un momento de la noche, Henríquez lo puso a cargo de la custodia de Gatica cuando no le correspondía. "Entendí que iban todos y por eso me tenía que quedar. Intenté ficharlo, pero él no se levantaba, quería estar acostado. Yo lo cuidé, pensaba que el dolor que tenía era por el trauma costal" que había diagnosticado una médica de guardia en el hospital.

Carrizo hizo una llamativa declaración durante el interrogatorio. Afirmó que "no me gusta estar con los presos, porque yo no los trato mal y tengo que aguantar un montón de cosas por eso".

Aseguró que no fue hasta el momento en el que se conocieron los resultados de la autopsia que descubrió que Gatica presentaba heridas muy graves. Afirmó, que la muerte del detenido, Sosa le aseguró que era "su responsabilidad".

Gastón Moraga, por su parte, afirmó que estaba en una oficina realizando trámites administrativos vinculados a la detención y que no vio a la víctima hasta que no realizó el traslado urgente al hospital, cuando ya había fallecido. "No vi al detenido", dijo puntualmente ante una consulta del fiscal Gustavo Herrera.