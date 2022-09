“Pasamos toda la noche acá con mis nenas de un año y tres meses, y la otra de nueve años. Hoy llegó la Policía y me dijeron que tenía dos horas para irme o me iban a desalojar”, aseguró la mujer a LMN.

Ante su negativa de salir del lugar, las autoridades prohibieron el ingreso de víveres. “Este lugar no tiene dueño. El hombre solo tenía una sobrina que vive en Bahía Blanca, pero nunca pagaron nada. Así que esto es del IPVU, no de ellos”, aseguró Ayelén.

SFP Departamento usurpado Gregorio ALvarez Ayelen Avila (4).jpg Sebastian Fariña Petersen

A este respecto, aseguró que el departamento estaba deshabitado desde hace 4 meses. Sin embargo, en el momento en que la mujer ingresó con sus hijas en el lugar estaba trabajando un albañil que realizaba tareas para dejarla en condiciones para alquilarla. Fue este mismo quien llamó a Bahía Blanca para dar aviso y luego realizar la denuncia policial.

“Hasta que no me den una solución no me voy a ir, es por mis hijas. Si me tengo que prender fuego para garantizarles un hogar lo voy a hacer. No quiero pagar más alquiler, quiero pagar mi propia casa. Y el Gobierno tiene que darme una solución. Cómo nos van a prohibir el ingreso de comida. Hay menores acá adentro”, indicó a LMN.

Por último, aseguró que fue una medida desesperada, pero es la única alternativa que ve para poder brindarles una vivienda a sus dos pequeñas hijas. “Esto no es de nadie y esta solo”, recalcó.