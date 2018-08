En diálogo con radio La Super, dijo que se encontraba en un supermercado ubicado en calles San Martín y Córdoba cuando escuchó la burla de un empleado del lugar.

“Realicé las compras y cuando me voy acercando al sector de cajas veo y escucho claramente a un señor que estaba charlando con uno de los cajeros, que le hizo el típico chiste machista diciendo ‘che te buscan'”, manifestó Paula Marco. Ese señor era el gerente de la sucursal.

“Ya me ha pasado infinidad de veces, por ende, no me asusta ni me causa mayores inconvenientes, pero llega un punto donde una tiene que ponerle un límite a este tipo de situaciones. Me sentí agredida, por eso fui y se lo dije en la cara y realicé una queja en el supermercado”, agregó.

“Ya nadie me maltrata gratuitamente porque dejé de sentir vergüenza de mí. Entonces me acerqué a este señor y le hice saber que había escuchado lo que había dicho, que me parecía una situación poco agradable, y que él no tiene ningún derecho de hacerme vivir un momento como el que me toco pasar, por culpa de su perversa ignorancia. Le pedí su nombre y le dejé en claro que iba a realizar la denuncia correspondiente. También pedí los nombres de los cajeros que presenciaron la situación para llegado el caso de una acción legal tener testigos”, indicó la mujer.

“Cuando volví al departamento, llamé al 0800 de la empresa y realicé el reclamo. A la noche me llamó el gerente regional de la firma para presentarme las disculpas correspondientes. Le comenté que iba a realizar las acciones correspondientes ante el Inadi, por la situación de discriminación a la que me vi expuesta, y ante Defensa del Consumidor, porque se me está coartando el derecho a comprar libremente”, reclamó.

“El gerente regional me informó que hoy se iba a acercar a la sucursal para tomar las medidas pertinentes ante esta situación y que me llamará para que se me pidan las disculpas públicas correspondientes por parte de este empleado”, sostuvo.

“Yo no quiero que lo echen a este empleado, simplemente quiero que empecemos a ponerle freno a este tipo de gente, que cree tener derecho de maltratarnos gratuitamente. Mujeres trans no nos callemos más, no nos escondamos más, no sintamos vergüenza, porque no hay motivos para que así sea”, resaltó Paula.