El insólito del gesto de un piloto con un centenar de pasajeros varados

Tras un aterrizaje de emergencia, el vuelo se debió reprogramar y el comandante tomó una particular decisión. Ocurrió en Estados Unidos.

“Luego me enteré de que mis asistentes de vuelo habían agotado su tiempo; habían trabajado demasiadas horas. Eso significa que no pueden ir conmigo en el próximo vuelo”, le contó el piloto al medio estadounidense KTVB 7. La norma era clara; no podían subirse nuevamente a un avión. Esto significaba horas de retraso para los 155 pasajeros a bordo.