Estados Unidos eliminaría los billetes de 100 dólares en muy poco tiempo por estas razones

Durante sus primeros años, Rogoff fue economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

Una de sus primeras obras fue la creación del libro "La maldición del efectivo" (The Curse of Cash), publicado en 2016. En él, empieza a desarrollar la idea de ir sacando de circulación gradualmente el papel moneda, comenzando por los billetes de 100 dólares. Sin embargo, la propuesta no se detiene ahí y busca continuar con su desaparición por completo siguiendo con los de 50 y 20 dólares.

dolares cajero.jpg Estas son las razones por los que buscan eliminar los billetes de 100 dólares en Estados Unidos

Si bien más de la mitad de los dólares se encuentran en otros países, el economista considera que "todavía había suficientes billetes de 100 dólares disponibles en 2022 para que cada estadounidense tuviera 55 de ellos en sus billeteras".

Con este alto porcentaje, se estima que es más que suficiente para promover la criminalidad en Estados Unidos, ya que en su mayoría los utilizan para fines ilícitos y la economía subterránea global.

¿Por qué retirarían el billete de 100 dólares?

Ante los dichos de Rogoff, el escritor y coleccionista Richard Giedroyc se refirió a la posibilidad de eliminar el billete de 100 dólares y publicó el artículo"Sacar los billetes de USD 100 de circulación"en el portal "Numismatic News".

"El uso de billetes en circulación se ha mantenido relativamente sin cambios en los últimos años. Según el Banco de la Reserva Federal, alrededor del 60% de las transacciones financieras se realizan utilizando una tarjeta de débito o crédito. El efectivo es el tercer método de pago más popular en los Estados Unidos", comentó.

Dónde se puee cambiar los dólares viejos 1200x678.png ¿Por qué retirarían el billete de 100 dólares?

Aunque más del 50% de las divisas estadounidenses se encuentran alrededor del mundo, esta no es la única razón por la cual desean sacarlos de circulación, ya que se suma el poco uso que se le da al efectivo en la actualidad.

El nuevo billete de 100 dólares

En Estados Unidos, los billetes de alta denominación comenzaron a desaparecer con el paso de los años. De hecho, desde 1969 se dejaron de emitir los de USD 500, USD 1000, USD 5000 y USD 10,000, aunque todavía son legales en algunas transacciones.

Uno de los interesados en esta idea es la FED, aunque todavía no ha definido una fecha exacta para que se dejen de emitir los de USD 100. Sin embargo, algunos especialistas consideran que es importante aplicarlo lo antes posible para evitar posibles problemas económicos a futuro.

En ese sentido, una de las propuestas es que entre 2034 y 2038 se elaboren nuevos billetes de USD 100 con un diseño avanzado y adaptado a las nuevas tecnologías. Esto les otorgaría una mayor seguridad, además de resultar mucho más difíciles de falsificarlos.