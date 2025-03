Frederik de Luxemburgo, el príncipe que murió de una rara enfermedad: la conmovedora despedida de su familia

Sin embargo, Frederik dejó un gran legado. Es que, hace solo tres años, creó la Fundación PolG, de la que también era director creativo. Fue, según su familia, un “héroe” . Es que, gracias a su colaboración, y en particular al estudio de su ADN, a través de esa organización pudieron generar secuencias e inducir células madre pluripotentes que están disponibles para investigadores de todo el mundo para ayudar a acelerar el desarrollo de tratamientos y curas específicas para la enfermedad.

“Incluso si mis padres no tienen tiempo para salvarme, sé que podrán salvar a otros niños”, completó el joven príncipe que “luchó valientemente contra su enfermedad hasta el final” y que no se equivocó al realizar esa afirmación, porque sus padres aseguraron que “su misión no ha terminado” y que queda “mucho trabajo por hacer”. Según sostienen, “están comprometidos a encontrar terapias y una cura para evitar que otros pacientes sufran” lo que Frederik y su familia “han padecido”.