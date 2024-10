Insólito: un árbol causó una gran discusión entre vecinos, lo cortaron por la mitad y quedó muy ridículo

El hecho ocurrió en Inglaterra. Los vecinos buscaron alternativas para no podar el árbol , pero todo terminó de una manera inesperada.

Viviendo en edificio o en casa siempre tenemos que tener una buena relación con nuestros vecinos. Sin embargo, no fue ese el caso con unos vecinos de Sheffield en Inglaterra . El motivo realmente insólito: un árbol .

Ambas familias intentaron buscar una solución que no implicara talar el árbol de más de 25 años. De hecho, analizaron la posibilidad de podar las ramas más extensas o instalar redes para que las aves no hicieran nidos. Sin embargo, las propuestas no prosperaron y la disputa entre las familias se intensificaron.

La decisión que se tomó

El cansancio de los Lee se agudizó y tomaron la decisión de contratar a un jardinero profesional para tomar cartas en el asunto: cortar exactamente la mitad que sobresalía hacia su propiedad. Claro que ahora el árbol solo cuenta con la mitad de la copa y su forma inusual es el atractivo de los turistas.

El tiempo pasó y lo que parecía una decisión polémica resultó todo lo contrario. El árbol cortado por la mitad generó un sinfín de reacciones en las redes sociales. Hay quienes consideran la medida como una solución extrema, otros, en cambio, ven la historia como una lección sobre la necesidad de mantener una buena relación con los vecinos.

“Es una pena que haya terminado así, pero al menos es algo que la gente recuerda con una sonrisa”, escribió un usuario en X mientras que otro expresó que el incidente subraya lo fácil que es perder la armonía por pequeñas molestias. Vos, ¿de qué lado estás?

"Prohibido escupir": la insólita orden de una jueza para poner fin a la pelea de dos vecinos

La jueza Gabriela Montorfano resolvió homologar un acuerdo entre dos vecinos del barrio 300 viviendas de Cipolletti tras una serie de conflictos que incluyeron agresiones verbales y conductas inapropiadas como escupitajos en los espacios comunes del edificio. A partir del fallo, quedó prohibido escupir en áreas compartidas, una medida que busca frenar comportamientos que alteren la convivencia pacífica entre los residentes.

El compromiso asumido por ambas partes también contempla la eliminación de actos hostiles como insultos y otras acciones molestas, en un esfuerzo por restaurar el respeto mutuo y la armonía en el entorno vecinal

En una audiencia reciente, ambas partes, acompañadas por sus respectivas familias, se presentaron ante la jueza Gabriela Montorfano para intentar resolver sus diferencias. Durante la audiencia, los vecinos involucrados, quienes arrastraban conflictos producto de la convivencia diaria, lograron llegar a un consenso mediante un amplio intercambio de opiniones. En el acuerdo, las partes se comprometieron a mantener un trato respetuoso tanto entre ellos como con sus familias al cruzarse en los espacios comunes del edificio.

Esto incluye evitar cualquier tipo de comportamiento que pudiera perturbar la paz vecinal, como insultos, escupitajos, arrojar agua a la propiedad del otro, o cualquier acto considerado molesto.