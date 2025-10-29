La conexión entre Comando Velmeho y Argentina: la organización que aterroriza a Río de Janeiro

Personas cercanas a la organización criminal de Brasil tienen causas en Argentina. La ministra Bullrich aseguró medidas de control en las fronteras.

La ciudad de Río de Janeiro en Brasil vive horas de violencia extrema a raíz de los enfrentamientos entre la policía y la organización criminal Comando Vermelho . Mientras las autoridades brasileñas contienen la violencia generada, desde la Justicia Argentina se avanzó sobre una red local vinculada a este grupo.

El caso, que comenzó en 2022, tuvo resoluciones en las últimas semanas y se reveló cómo la estructura narco brasileña se extendió al sistema financiero argentino a través de criptomonedas, empresas fachada y bienes de lujo.

Desde el Tribunal Oral Federal n°7 se condenó a ocho personas a tres años de prisión en suspenso por formar parte de una organización dedicada al lavado de dinero de la banda asentada en Río de Janeiro.

Asimismo, se dispuso multas por $2.460 millones y el decomiso de bienes y fondos: más de 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y una flota de autos de alta gama, entre ellos un BMW Serie 330i, una Ford Ranger y un Volkswagen Vento.

secuestro comando velmeho argentina

En el marco de esta investigación, se buscaba fundamentalmente a Marcelo Alves. El brasileño que vivió en Nordelta hasta hace poco tiempo se encuentra prófugo. Cuando lo fueron a allanar las fuerzas de seguridad se encontraron con un escenario recurrente: las resistencias en el condominio hacia los operativos policiales.

Aunque tanto él como el resto de los condenados no eran parte de la organización, si se los considera facilitadores de acciones de blanqueo de dinero de origen delictivo. La pesquisa económica justamente determinó que Alves y su grupo familiar tenían actividades, transferencias y movimientos de dinero totalmente inconsistente con su actividad declarada en el país.

La ministra de Seguridad aseguró la alerta máxima en las fronteras con Brasil

Desde el Gobierno Nacional se activó la "alerta máxima", confirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este control se fortalece en todo el país en el marco del operativo contra el narcotráfico que terminó con una brutal masacre en los complejos de Penha y de Alemão, con más de 130 víctimas fatales.

"Vamos a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad, y voy a disponer la alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río de Janeiro", afirmó la ministra a la prensa desde Casa Rosada.

Acto seguido, detalló: "esta alerta máxima significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vengan a Argentina, viendo si tienen o no antecedentes pero no confundiendo a turistas con integrantes del Comando Vermelho".

Brasil Favela crimen (3) Gentileza O Globo

El operativo contra el narcotráfico más grande en Río de Janeiro

Este martes las autoridades desplegaron unos 2.500 policías en la mega operación para frenar la expansión del crimen organizado, que ha respondido a balazos e incluso con lanzamiento de granadas desde drones contra los agentes, según el secretario de Seguridad Pública de Río.

El Ministerio Público de Río, expuso que los complejos de Penha y de Alemão son estratégicos para el flujo de drogas y armas y albergan parte del proyecto de expansión del Comando Vermelho. Este grupo, abreviado como CV, es la mayor organización criminal de Brasil dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato fundada en 1979.