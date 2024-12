La mansión más cara de Estados Unidos: cómo es y cuánto cuesta

NOTICIAS 1 .png

El valor de la mansión y los desafíos que enfrenta

Gordon Pointe podría ser, sin lugar a dudas, el sueño de cualquiera debido a sus grandes comodidades. Sin embargo, es actualmente la propiedad más cara a la venta con un precio que alcanza los 295 millones de dólares.

Ahora bien, el precio no sería el único condicionante ya que según confió Jeremy Porter, investigador de riesgo climático de la First Street Foundation, a The Guardian la exclusiva mansión enfrenta una creciente amenaza climática.

“Es casi seguro que esta propiedad sufrirá una inundación. Está extremadamente expuesta a inundaciones”, aseguró el especialista que por cierto estima un 68% de probabilidad de inundación en los próximos 15 años y del 95% en los próximos 30.

NOTICIAS 1 .png

El cambio climático y los desastres naturales son factores cada vez más relevantes en la compra de propiedades en Florida, particularmente en zonas costeras como Naples donde se ubica la costosa propiedad.

Según le dijo a The Guardian, Katherine Frattarola, quien dirige HUB Private Client, un servicio de asesoría de seguros para clientes adinerados, las personas dispuestas a gastar grandes sumas en propiedades como Gordon Pointe “no piensan realmente en el riesgo. Piensan en lo mucho que aman Naples y, francamente, en tener la casa más cara de Estados Unidos”.

La especialista destaca que los compradores de este tipo de viviendas pueden costear los altos valores de los seguros que para una casa de estas características podrían superarlos siete dígitos anuales. Sin embargo, para quienes no manejan cifras millonarias, el costo de vivir en zonas de alto riesgo climático es menos atractivo.

Debido a la creciente preocupación por los costos de los seguros y el riesgo climático, son cada vez más los clientes que buscan propiedades en Carolinas o costa de Georgia.