Robert Kiyosaki asegura que esta criptomoneda puede tener un crecimiento mayor en dólares

El empresario y escritor generó entusiasmo en el mercado financiero al hablar de un metal precioso y una criptomoneda que elevarán su valor en moneda estadounidense.

El autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki , reavivó el entusiasmó en el mercado financiero a través de una publicación en sus redes sociales en el que dio previsiones respecto a cuál será la criptomoneda que puede tener un crecimiento mayor en dólares en un futuro cercano.

En su mensaje, el empresario afirmó que "la plata supera los 50 dólares" . "¿75 dólares, lo próximo?", se preguntó y luego destacó que "la plata y Ethereum están muy, muy calientes". La referencia al metal y al sistema global de desarrollo de contratos inteligentes despertó un interés inmediato de las comunidades de inversión globales.

El comentario en cuestión fue interpretado como una señal de confianza hacia los "activos descentralizados y escasos", que, según el escritor, constituyen "una defensa natural frente al debilitamiento del dólar estadounidense. "

Ethereum y la plata: los "activos calientes" del momento

Kiyosaki destacó el fuerte desempeño de la plata y anticipó que tendrá un nuevo salto hacia los 75 dólares en un horizonte de corto plazo. El augurio generó optimismo en el ámbito del trading.

El dato saliente y el que más llamó la atención, señala el sitio especializado binance.com, fue la mención de Ethereum junto al metal. En su advertencia, califico a ambos como "los activos más calientes del momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/theRealKiyosaki/status/1976566821861163305&partner=&hide_thread=false SILVER over $50.



$75 next ?



Silver and Ethereum hot, hot, hot. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 10, 2025

El especialista en el mundo cripto remarcó la importancia de priorizar inversiones en "activos duros, descentralizados y de oferta limitada", como Bitcoin, Ethereum, oro y plata, frente a lo que percibe como el deterioro de la moneda de Estados Unidos. Según sus definiciones, mantener grandes posiciones en efectivo es "una pérdida asegurada", debido a que "las monedas fiduciarias tienden a depreciarse frente a activos con reservas finitas y protección contra la inflación persistente".

"Prefiero Ethereum y la plata como alternativas reales al dinero fiduciario", sostuvo recientemente como argumento a su rechazo al sistema monetario tradicional basado en deuda.

Ethereum: una red que evoluciona y se consolida en el mercado global

Más allá del precio, el ecosistema Ethereum avanza en su objetivo de fortalecer la privacidad, seguridad y eficiencia de la red a través de innovaciones que refuerzan su posicionamiento en el mercado global.

La plataforma señalada por Kiyosaki se consolida, en este escenario, como una infraestructura descentralizada y en constante evolución, capaz de sostener aplicaciones financieras del futuro. Todo ellos debido a los avances tecnológicos.

billetera virtual criptomonedas dolares

En esta línea, Kiyosaki valora estos factores como signos de solidez y continuidad y son esas las razones por las que equipara al activo digital con metales preciosos como instrumento de refugio frente a crisis económicas recurrentes. El autor plantea una "estrategia híbrida" que preserva el valor en materia tangible y en la innovación tecnológica.

Mientras las presiones inflacionarias y los déficits fiscales globales aumentan, las predicciones de Kiyosaki cobran relevancia entre los inversores que buscan alternativas seguras fuera del sistema bancario tradicional.

Quién es Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki es un empresario e inversor nacido en Hawai, reconocido mundialmente por su libro "Padre rico, padre pobre", un Best Seller publicado en 1997 que fue traducido a docenas de idiomas. El texto aborda temas de educación financiera, la importancia de los activos, la mentalidad del éxito, el ciclo de la pobreza y como romperla".

Kiyosaki se convirtió en el principal portavoz y promotor de las teorías que expone en sus libros con relación al manejo de las finanzas, que forman parte de una nueva concepción acerca del manejo económico. El magnate, que se inició en el mundo de las inversiones a los 25 años, lleva más de dos décadas escribiendo libros destinados a las “personas de a pie” que quieran introducirse en el mundo de la bolsa y el mercado.