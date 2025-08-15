Trump y Putin debaten en Alaska el futuro de Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia mantienen una reunión este viernes en tierras norteamericanas sobre un posible alto el fuego de la guerra en Ucrania.

En la base militar de Anchorage, capital de Alaska , los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump , y de Rusia, Vladímir Putin , se encontraron este viernes para mantener una reunión en una cumbre sobre la guerra en Ucrania y su posible alto el fuego.

De acuerdo a la información que publicó Noticias Argentinas, el encuentro tuvo lugar cerca de las 11:30 de la mañana (hora local) en la base aérea de Elmendorf-Richardson, donde ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema "Persiguiendo la Paz" antes de iniciar las conversaciones.

La cumbre se desarrolla entre los mandatarios acompañados por sus respectivas delegaciones de alto nivel. Trump asiste junto al secretario de Estado, Marco Rubio , y su enviado especial, Steve Witkoff. Putin, por su parte, está acompañado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov , y su asesor de política internacional, Yuri Ushakov.

El eje central de la cumbre será la búsqueda de un alto el fuego en Ucrania. Se espera que la delegación rusa intente conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano como parte del acuerdo. Además, Trump buscará tratar temas de defensa y posibles vías de cooperación económica y comercial, en un momento en que la economía rusa sufre el alto costo de la guerra.

Antes de arribar a la base de Alaska, el presidente de Estados Unidos se refirió al conflicto que mantiene Rusia con Ucrania. “No sé si será hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”, señaló el norteamericano ante la prensa mientras estaba todavía en Air Force.

Noticia en desarrollo...