Turistas británicos fueron captados por "viudas negras" en Brasil: los drogaron y robaron miles de dólares

Los turistas se encontraban en Río de Janeiro cuando fueron víctimas de un grupo de mujeres que conocieron en una ronda de samba.

Un grupo de jóvenes turistas británicos cayeron en las redes de viudas negras de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil . Una noche de diversión terminó con ellos drogados y víctimas de robo.

La aterradora experiencia que atravesaron , durante la madrugada del 8 de agosto, ocurrió cuando participaron durante una ronda de samba. En el lugar conocieron a las tres sospechosas identificadas como Amanda Couto Deloca, de 23 años, Mayara Ketelyn Americo da Silva , de 26 años, y Raiane Campos de Oliveira, de 27 años.

Tras compartir bailes y bebidas, continuaron juntos hacia bares de la zona sur y finalmente llegaron a la playa de Ipanema . Según informó O Globo, el grupo mantuvo una interacción amigable durante la noche y, ya en la playa, las mujeres ofrecieron bebidas a los turistas en una maniobra conocida como "Boa Noite, Cinderela".

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a un joven en la playa que intenta reincorporarse, pero se cae y se tambalea hasta caer en la arena. Según revelaron medios locales, luego de una caipiriña uno de los jóvenes perdió la consciencia de inmediato. En otro momento del video, se puede ver como una de las viudas negras logra escapar rápidamente al subirse a un taxi.

¿Cómo se encuentran los turistas víctimas del ataque?

Las víctimas fueron atendidas por equipos de rescate, trasladadas a la Unidad de Pronto-Atendimento (UPA) de Copacabana y recuperaron la consciencia horas después. Al hacerlo, descubrieron que habían desaparecido sus teléfonos iPhone 16 y 14, y que se habían realizado transferencias por un monto equivalente a USD 20.000.

Los británicos identificaron a las agresoras en videos donde se las ve interactuando con ellos antes del asalto. El taxista que las recogió tras el robo declaró que únicamente las trasladó hasta la Avenida Mem de Sá en Lapa y que desconocía sus intenciones.

Los antecedentes criminales de Raiane Campos de Oliveira, una de las atacantes, son considerables. Según informes de Metrópoles, cuenta con 20 registros policiales por delitos similares. Incluso, pasó seis meses en prisión el año anterior por un hecho idéntico, aunque fue absuelta recientemente ante la falta de pruebas concluyentes.

"Boa Noite, Cinderela", el método que utilizan las vidas negras

Este método para atrapar a sus víctimas consiste en suministrar sustancias que logren la pérdida de conocimiento, para facilitar el robo de pertenencias y acceso a sus datos privados a través de celulares. Esta práctica preocupa de manera creciente a la policía turística en el país.

"Este tipo de delito es bien conocido entre los cariocas e incluso a nivel internacional. Es una estafa que, lamentablemente, tiene una alta tasa de recurrencia", explicó la jefa de policía, Patrícia Alemany. Y agregó: "Hay cierta demora en que la víctima reciba cualquier tipo de informe técnico. Esto dificulta determinar si realmente se utilizó algún tipo de droga para drogar a la persona. La mayor dificultad radica en esto".

Respecto a las drogas que se utilizan, la policía ya identificó cuáles son las más utilizadas: clonazepam, una potente pastilla para dormir, y ketamina, un anestésico también usado en medicina veterinaria para drogar a caballos y animales grandes.

Desde la policía de Río de Janeiro, indicaron que es importante observar el comportamiento de las personas. Para estos ataques, las mujeres suelen actuar en grupos de dos o tres.

De esta forma, destacan que no se debe llevar a estas personas a apartamentos de alquiler, ya que este tipo de delito suele ocurrir más en apartamentos que en hoteles, que cuentan con mayor seguridad y control de acceso.