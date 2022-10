Municipio del Alto Valle pone en marcha las fotomultas en semáforos

Como el uso de la tecnología para prevenir incidentes viales no da el resultado esperado, los artefactos que permiten monitorear el tránsito comenzarán a usarse para sancionar a los infractores. Se utilizará el sistema de fotomultas que tanta polémica genera en las rutas de la provincia.

Las actas labradas se elevarán al Juzgado de Faltas para darle curso al procedimiento correspondiente. Se contemplan castigos de 200 a 1000 unidades de sanción administrativa (de $17.000 a $85.000 según la tarifa actual) por el cruce de semáforo en rojo. La infracción está considerada como falta grave.

La primera ciudad en utilizar fotomultas dentro del ejido urbano será Roca, a partir de la ordenanza. El Municipio instaló 20 cámaras que captarán en forma automática a los vehículos que cometan infracciones en el cruce de senda peatonal o línea de frenado cuando el semáforo prende la luz roja.

En Cipolletti, de momento no hay fotomultas en la zona urbana, pero sí funciona uno de los radares fijos de la Provincia, sobre la Ruta 151. Ese punto de control motivó numerosos reclamos, ya que muchas multas no fueron notificadas dentro de los 30 días de la infracción, por lo que no tendrían validez.