Murga, diversidad y buena comida: historias del corso de Zapala

“Todo aquel que piense que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así. Que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien”, así dice un fragmento de la canción La vida es un Carnaval de la recordada Celia Cruz. Estas palabras encajan de lleno y directo en el corazón en las historias mínimas que surgieron de algunos de los protagonistas de la espectacular noche de corso en la principal avenida zapalina. Todo era una fiesta. Todo era alegría. Sin embargo, hay historias personales que hablan de empatía, superación y resiliencia. Todas tomando como eje común el carnaval, a esa fiesta que es valorada como una herramienta de cura y sanación para el corazón y el alma de aquellos que lo viven y lo sienten todos los días de sus vidas.

“Es la primera vez que participo, fue muy lindo. Me ayudó la máscara, pero a cara descubierta también hubiera pasado. Vine a acompañar a mis nietos Tiziano y Luna. Decidí participar porque a mis nietos se les falleció su madre hace dos años y como a ellos les gusta la murga yo participé con ellos. Se los había prometido el año anterior cuando ellos no bailaron”, expresó Teorinda embargada por la emoción. Siguió contando que la madre de sus queridos nietos había fallecido hace dos años. “Ella también participaba en las murgas. Es una alegría porque mis nietos estaban muy entusiasmados porque desde muy chiquitos ellos participan en la murga. Es un gran homenaje para mis nietos. Si el año que viene estoy, voy a venir de nuevo por ellos”, aseguró.

TEORINDA MONTECINA.jpg

“Me gustó el ambiente del carnaval. Me sentí muy bien, el público me pedía muchas fotos. Yo representaba a la bruja, aunque no me sienta tanto una bruja”, expresó entre risas.

La murga en el corazón

Una de las constantes del corso, fue la presencia de muchos niños. De todas las edades. Algunos en brazos de sus mamás, otros en changuitos y otros alegremente dando sus primeros pasos en el corsódromo zapalino. Es el caso de la pequeña Sofía Tapia, que con solo tres añitos bailó al ritmo de todos los integrantes de la murga.

“Siempre venimos para el carnaval y parece que ella lo lleva en la sangre porque escucha los bombos y enseguida se va a bailar solita. No tuvimos tiempo de vestirla porque yo venía del trabajo y llegamos como pudimos, ni yo pude vestirme. Desde hace 7 años que me fui a trabajar a Neuquén y me vengo como puedo”, contó con mucho orgullo su papá Nicolás. Contó además que la murga es del barrio Don Bosco, al cual definió como un “barrio de murga y carnaval”.

SOFIA TAPIA Y SU PADRE.jpg

Consultado respecto a que significa el carnaval en su vida, dijo que “el carnaval es como un credo, algo que se tiene de muy chico, para la gente es normal. Lo disfrutamos con amigos, familiares, yo acá bailo con amigos, mi sobrina, mi hermano que toca el bombo, es esto, familia. Una vez me dijeron que el carnaval son las vacaciones de los pobres, los que somos de acá cerquita, venimos y queremos disfrutar algo, y tenemos esto. La vida es un carnaval y hay que disfrutarla más allá de las cosas malas que pasan, todo lo que acostumbramos a sufrir día a día, es como un masaje al alma venir acá a disfrutar”.

Al final dijo una frase que emociona al alma: “Escuchar el bombo es un masaje al corazón”.

El carnaval es diversidad

La tradicional fiesta del verano también es un espacio para la diversidad, para que todos sean parte y nadie se quede afuera. Es el mensaje claro que intentó transmitir Flor Ferrada que llegó desde Cutral Có siendo parte de la Comparsa “Aguas de fuego” como portabandera.

“El carnaval para mi es alegría, diversión, cultura. El carnaval se festeja porque nos da todas las cosas buenas y festejamos el haber recibido todos los buenos frutos de la tierra que nos da todos los días”. Flor contó que hace 6 años forma parte del elenco, del cual su hija es la directora de la comparsa y otros dos hijos integran la batucada, uno de ellos como director. Flor en sus palabras habló de la inclusión y la tolerancia ante la diversidad de géneros. “Lo importante del carnaval es incluir a todos los chicos porque todavía tenemos muchos prejuicios, hay que invitar e incluir a todos los chicos y chicas que quieran estar en las comparsas. En nuestra comparsa hay diversidad de género y nadie tiene que decir nada porque somos todos seres humanos, simplemente es naturaleza y hay que aceptarlo”.

FLOR FERRADA.jpg

Por último, se refirió a su persona y a la importancia de mantenerse activos. “Tengo 70 años, tengo salud gracias a Dios, acompaño a mis hijos, me siento muy bien y le aconsejo a la gente grande que trate de hacer este tipo de cosas porque saca el estrés, la soledad y la tristeza. Hay gente que se siente muy sola, esto les hace bien y hay que incluir a todos”. Flor y los integrantes de la comparsa fueron los más solicitados a la hora de las fotos con el público.

La discapacidad no es un impedimento

Si hay algo que mostró el carnaval zapalino y sobre todo desde las murgas y comparsas es que se le abrió las puertas a todo el mundo. Todos tuvieron el derecho y la posibilidad de ser parte de un evento que estimula la vida, la alegría y la felicidad de las personas.

La murga Ilusiones fue una de ellas y su directora Adriana Díaz una de las artífices de que las personas con discapacidad fueran parte del elenco. Y así fue. Participaron muchos chicos y realmente fueron felices. “La murga Ilusiones empezó en el 2003, yo tengo a mi hija Karen que es hipoacúsica. Cuando me acerqué a la murga fue para que me sirva de estimulación temprana para mi hija. Ya que al ser una persona sorda tenía hipotonía muscular y otras patologías. Me acerqué a la murga, mis hijas participaban y al poco tiempo de haber estado en el elenco fui elegida por los chicos como la directora de la murga”.

ADRIANA DIAZ Y AYRTON.jpg

Agregó que “soy una persona que lucha cada día para mejorar la calidad de vida de mi hija y de sus pares. En este caso el destino te pone personas maravillosas en el camino, te encontrás con otras mamás y empezás a escuchar su vida, como es estar con una persona con discapacidad, de luchar para conseguir cosas para mejorar su calidad de vida”.

En la noche del corso desfilaron por el corsódromo: Aylin, Gimena, Néstor, Ayrton, Karen y Juan. La última incorporación a la murga ha sido la de Ayrton Maggieri. Es un joven de Mariano Moreno que, a lo largo de los años, desde su nacimiento, quizás sin saberlo ha ido derribando barreras. Ha cumplido y cumple muchas metas. En la noche del sábado fue el orgullo de su pueblo en el corso de la ciudad de Zapala. Él se vistió de carnaval y llevó el estandarte de la murga Ilusiones. Emociona verlo siempre con ese espíritu de ir siempre para adelante. Como es costumbre su “hermana-mamá” Débora siempre está apuntalando sus pasos.

La gastronomía dijo presente

En el patio de comidas hubo de todo y para todos los gustos. Uno de ellos fue el local de Daniel Peralta, que desde Neuquén llegó con un grupo de amigos de Salta, San Juan y Buenos Aires que vinieron a ofrecer el shawarma, una comida típica árabe.

“Esta comida se está haciendo popular en la zona. Anduvimos de gira hace 15 días atrás en lo que fue El Bolsón y Epuyén. A la gente le agrada mucho este tipo de comidas y para algunos es toda una novedad y se deciden a probarla”. En este sentido agregó que “la gente se sorprende mucho y saca fotos porque les llama la atención”.

GASTRONOMIA ARABE.jpg

“La comida básicamente consiste en bola de lomo con condimentos, después trae las ensaladas que son de lechuga, tomate, cebolla y perejil y después una salsa árabe muy buena”, explicó Peralta. Con respecto al evento dijo “a Zapala es la primera vez que venimos y la verdad que es muy lindo el lugar y muy linda fiesta. Mucha gente, muy piola y ya estamos pensando en volver”.

"El Habitante" llegó con sus artesanías

Instrumentos de viento y de percusión de tamaño pequeño y de muy llamativos diseños, artículos de orfebrería y charla con muy buena onda es lo que ofrecía Ángel Peñaloza, más conocido como "El Habitante". El artesano errante es nacido en Buenos Aires, pero hace años reside en forma permanente en Carmen de Patagones y desde allí sale a recorrer las rutas argentinas. “Hace 32 años que hago instrumentos. Acá tengo cajas de percusión africanas, kalimbas, tambores, armonizadores, silbatos, cascabeles. Vendo un poco de cada cosa”.

EL HABITANTE - ANGEL PEÑALOZA.jpg

Agregó: “Es la primera vez que vengo a esta fiesta, pero hace 30 años estuve en Zapala, porque estábamos haciendo dedo para llegar a Bariloche y nos trajeron hasta acá donde nos quedamos un par de días vendiendo pulseras y después nos fuimos a Bariloche. Me acuerdo de que había mucho movimiento, muchos bares en ese momento”.

Sobre su vida dijo que además de las artesanías también se hace un tiempo para hacer música. “Yo hago música, y cuando la hago soy "el habitante", hago música con estos instrumentos. El público acá es lindo, buena onda, es tranquilo en general. Veo que hay mucha armonía”, finalizó.