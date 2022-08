Murió la repostera que había sido escrachada por su fallida torta de Mickey Mouse

Justamente, cuando más cuestionamientos recibía, Maryuris Muños dio su versión de la historia y aseguró que luego de ese posteo, sus ventas disminuyeron. “Fue denigrante, todo el mundo comentando sin saber lo que pasó”, expresó la mujer. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Hice la torta y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo listo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando, y cuando llegué ya había forrado la torta”, había explicado en aquel momento la pastelera.