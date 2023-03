Murió a los 6 años y sus compañeros lo recordaron con una remera de egresados

Homenaje. Niño Córdoba.jpg

Siempre fue a la escuela José Croto donde se hizo de muchos amigos, esos mismos que a casi 10 años de su muerte lo recuerdan y lo homenajearon. “En cada uno de esos chicos yo veo a mi hijo. Nunca se los dije porque no quería entristecerlos. Pero verlos caminar por el pueblo me hace recordar a Juani”, contó Romina, la mamá de Juan Esteban a TN.

El nene siempre tuvo el sueño de tener un hermanito, y sus papás se lo pudieron cumplir. “Él siempre me decía que quería un hermano, porque todos sus compañeros de colegio tenían uno. Quedé embarazada y nació Juan Martín, así que Juani lo pudo disfrutar un año. Jugaba con él y le daba de comer”, recordó emocionada la mujer.

El recuerdo y el homenaje de sus compañeros de colegio

Hace unos días llegaron a la casa de Romina su mamá, su esposo que dejó el taller mecánico, su suegra, y la mamá de un amigo de Juani. “Me dijeron que saliera y cuando abrí la puerta encontré a todos los compañeritos de Juani que me regalaron una remera con su nombre. Los chicos van a quinto año y están en la pre-promo. Me sorprendieron y me emocionaron porque lo siguen teniendo presente”, detalló.

Esa escena fue grabada y en el video se puede ver los abrazos cariñosos que cada uno de los chicos le dio a Romina. “Muchas gracias. Ustedes saben que yo siempre les digo a su mamá que en cada uno de ustedes lo veo a Juan. Gracias por este regalo. Ustedes no se imaginan lo que para mí significa esto. Para ustedes es una pavada, pero no se imaginan lo que es para mí. En cada uno de ustedes yo lo veo al Juani, pero me hago la que no los veo. Gracias”, estas fueron las palabras de la mujer mientras se fundía entre lágrimas con cada adolescente.

En la casa de Juani se siente su ausencia física, pero está presente en el recuerdo de sus hermanos Juan Martín, Juan Agustín e Indiana, en el de sus papás, y en el de sus compañeros de colegio que tuvieron este noble gesto y lo honran con una sonrisa.