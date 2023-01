Murió Sergio Chorolque, uno de los hijos de Milagro Sala

Sergio Chorolque Sala, hijo de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, falleció en Jujuy , a los 37 años. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la dirigente social, aunque no trascendieron por el momento detalles sobre las causas de la muerte.

Siete años presa

Sala cumplió 7 años presa y mantuvo una entrevista con Télam en su casa del barrio Cuyaya de la capital jujeña, en la que cumple prisión domiciliaria, desde donde advirtió que en Jujuy "se siguen comprando testigos" para que declaren en su contra.

Además, reiteró su reclamo de que le otorguen el indulto, alternativa procesal que -dijo- se implementó "de la misma manera" durante la gestión de Raúl Alfonsín.

En cuanto a otras causas que la tienen como imputada, adelantó que antes de que se inicien los nuevos juicios ella misma "mostrará las pruebas" de las que dispone para replicar los cargos.

Su intención es evitar que se repita el antecedente de la causa 'Pibes Villeros', en la que considera que no pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.

Milagro Sala.

"Yo, antes de que vaya a juicio, voy a salir públicamente a hablar causa por causa y voy a comenzar a mostrar mis pruebas, para que no me pase como en la causa 'Pibes Villeros'. Porque en esa causa quería presentar videos, pruebas, facturas y nunca nos dejaron presentar nada: de los 116 testigos que teníamos solo permitieron que declaren 9 y a esos 9 les amenazaron a todas sus familias", remarcó.

Otro tópico de la entrevista fue el reclamo del indulto para que pueda recuperar su libertad, que tomó nuevamente impulso luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a 13 años en su contra en la causa 'Pibes Villeros'.

"Yo, hace varios meses, decía 'no al indulto', hoy digo 'sí al indulto' porque yo quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso", manifestó.

Además, mencionó que en la última reunión de los organismos de derechos humanos con el presidente Alberto Fernández se formó una comisión con ocho abogados donde estaban "trabajando en la posibilidad del indulto".

"Creo que ya están terminando con ese trabajo porque no es armar el expediente y dar la prueba. No nos olvidemos que en la época de Alfonsín este también dio un indulto de la misma manera que uno está pidiendo", puntualizó.