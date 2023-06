Murió Unabomber, el hombre que aterrorizó a Estados Unidos con sus bombas caseras

El “ Unabomber ”, llamado así por el FBI porque sus primeros objetivos parecían ser universidades y aerolíneas, fue trasladado a la instalación médica de la prisión federal de Butner en Carolina del Norte. Según informó The Associated Press Kristie Breshears, portavoz de la Oficina Federal de Prisiones, allí falleció.

Antes del traslado al centro médico, había estado recluido en la prisión federal Supermax de Florence, Colorado, desde mayo de 1998, cuando fue condenado a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por una campaña de terror que puso en vilo a las universidades de todo el país. Admitió haber cometido 16 atentados con bomba entre 1978 y 1995, mutilando permanentemente a varias de sus víctimas.

Theodore Kaczynski

La historia de Unabomber

Años antes de los atentados del 11 de septiembre y del envío de ántrax, las mortíferas bombas caseras del Unabomber cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes por correo y subían a los aviones, llegando incluso a paralizar prácticamente el transporte aéreo en la costa oeste en julio de 1995.

En septiembre de 1995, obligó a The Washington Post, junto con The New York Times, a tomar la angustiosa decisión de publicar su manifiesto de 35.000 palabras, “La sociedad industrial y su futuro”, en el que afirmaba que la sociedad y la tecnología modernas conducían a una sensación de impotencia y alienación.

Pero esa decisión fue su perdición. El hermano de Kaczynski, David, y su esposa, Linda Patrik, reconocieron el tono del tratado y avisaron al FBI, que llevaba años buscando al Unabomber en la persecución más larga y costosa del país.

Muerte Theodore Kaczynski La cabaña de Montana donde vivía y fue detenido Theodore Kaczynski.

Las autoridades lo encontraron en una cabaña de madera contrachapada y papel alquitranado de 3 por 4 metros en las afueras de Lincoln, Montana, llena de diarios, un diario codificado, ingredientes explosivos y dos bombas ya terminadas.

“No pretendo ser altruista ni actuar por el ‘bien’ (sea lo que sea eso) de la raza humana”, escribió el 6 de abril de 1971 en uno de sus diarios. “Actúo simplemente por deseo de venganza”, continuó.

Cuando ya estaba en prisión una psiquiatra entrevistó a Kaczynski y le diagnosticó esquizofrenia paranoide.