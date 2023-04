Nacha Guevara realizó un fuerte anuncio que causó sorpresa

Después de dos años cultivando un perfil bajo y casi intentando no ser noticia, Nacha Guevara tomó el toro por las astas y desde sus redes sociales hizo un anuncio que nadie se esperaba. A los 82 años, la actriz anunció que hará un unipersonal, en donde relatará todo lo que tuvo que vivir en los últimos años, desde el inicio de la pandemia hasta la vuelta a la nueva normalidad.

"Tengo buenas noticias para darles. En todo este tiempo que estuve out, estuve escribiendo un unipersonal. Un unipersonal donde cuento muchas peripecias que he pasado durante la pandemia y no poder festejar mi cumpleaños 80 y postergarlo y postergarlo. Es una cosa muy divertida, nostálgica. Con muchos estados de ánimo", reveló la actriz.