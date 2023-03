Nacho de Gran Hermano contó qué hacía de su vida antes de la casa

En primer lugar, dijo refiriéndose al encierro y el aislamiento que no le permiten tener contacto interpersonal con nadie más: “Me estoy acostumbrando a que mi vida sea así a partir de ahora. Una rutina de no contacto”.

Nacho de Gran Hermano reflexionó sobre los cambios en su vida_ _Pasaba 12 horas con el teléfono_ - Google Chrome 2023-03-14 19-12-05.mp4 Nacho de Gran Hermano reflexionó acerca del paso del tiempo en la casa

“Ya no me acuerdo lo que era mandar un mensaje, abrir el celular, escribir. Tener la libertad de hacer todas esas cosas. Tampoco siento que salgo y que va a pasar. Si yo me pongo a pensar, siento que estoy hace una eternidad”, continuó contando.

Además, en relación al uso y abuso del celular, el hermanito comentó como era un poco su relación con su teléfono móvil: “Yo usaba 12 horas seguidas por día el teléfono”.

Ya en un tono mucho más filosófico, el jugador de 21 años reflexionó: “Tengo muchas ganas de saber del afuera y todo, pero hasta tengo la sensación de que no existe el afuera, ¿entienden? Nosotros entramos con una vida y no vimos el cambio”.