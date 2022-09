Nadadores realizaron una cruzada solidaria para limpiar el Mari Menuco

Se trata de El Piedral, una playa que hasta hace no muchos años estaba escondida en una zona del lago y que de a poco fue descubierta hasta convertirse el destino elegido por muchas familias en épocas de verano.

Sin embargo, este lugar no está preservado como corresponde. Quienes lo utilizan no toman la precaución de llevarse la basura y así, la costa suele estar contaminada con todo tipo de desperdicios.

Nadadores Mari Menuco 4.jpg

El grupo “M-800”, integrado por nadadores de aguas abiertas y frías, decidió ponerse al hombro la limpieza de este sector que habitualmente lo eligen para los entrenamientos. Durante toda la jornada del domingo realizaron una inspección y limpieza y dejaron carteles para futuros visitantes pidiendo la colaboración de mantener este espacio en las mejores condiciones.

“Fue un trabajo para sensibilizar y visualizar el impacto de la actividad humana en el lugar. La idea es una acción participativa en solución a la problemática ambiental que la basura representa”, explicó Jorgelina Antonarakis, una de las nadadoras del grupo.

Dijo que el objetivo es crear conciencia y “producir un impacto positivo”, tratar de generar sentido de pertenencia por estos espacios naturales y “hacer hincapié en la responsabilidad individual a la hora de entrar en acción por la naturaleza, adoptar hábitos sustentables y liderar desde el ejemplo”.

Nadadores Mari Menuco 3.jpg

Jorgelina dijo que lo que más encontraron en la costa fueron pañales y toallitas femeninas, además de grandes cantidades de papel higiénico enredado entre las plantas que hay en la costa. Botellas de vidrio y de plástico fueron otros de los desperdicios que los nadadores fueron retirando del lugar con mucho cuidado y paciencia.

“No pudimos limpiar absolutamente todo, pero juntamos varias bolsas de residuos. Vamos a volver al lugar a seguir sacando basura porque este espacio es el que solemos utilizar para los entrenamientos”, aseguró.

Cerca de 40 personas fueron las encargadas de llevar adelante esta primera etapa de saneamiento, aunque el grupo lo integran alrededor de 60 deportistas.

Los integrantes del M-800 se sorprendieron del impacto que tuvo la noticia que ellos mismos mandaron a todos los medios de comunicación y los difundieron a través de las redes sociales.

“Todos debemos asumir el cuidado cuando estamos en la naturaleza, todo lo que saque también debe llevarse a casa. El plástico y otros tipos de contaminación y desechos desafían a todas las comunidades todos los días. Se pueden hacer acciones pequeñas con gran efecto, cosas sencillas como evitar el plástico, llevar bolsas para juntar la basura tuya y de otro, no dejar nada en el lugar y no arrojar papel higiénico, toallitas, etc. en el lugar”, indicaron en un comunicado.

Nadadores Mari Menuco 1.jpg

El grupo M-800 realiza intensivos entrenamientos para competir en aguas abiertas y frías. Por eso este tipo de prácticas las realizan durante todo el año.

“Solemos entrenar en el río Limay para trabajar en la resistencia del frío y en Mari Menuco, cuando se trata de aguas abiertas”, explicó Jorgelina, quien reconoció que no es tan sencillo hacer este tipo de prácticas sin traje de neoprene en esta época del año.

“A veces estamos 15 minutos o media hora porque tenemos que cuidarnos de la hipotermia”, explicó. Y dijo que para el grupo le espera una competencia en Claromecó en distancias de 500, 1000 y 2000 metros.

Hacer deportes y crear conciencia ambiental pasó a ser el lema de estos entusiastas nadadores de la región que, al parecer, tendrán que enfrentar grandes desafíos.