Nadie se hace cargo de arreglar un caño que inunda una cuadra del Gregorio Álvarez

Los vecinos apoyaron a la mujer en la tramitación de una solución para el problema, que también los empezó a afectar. “Yo fui al EPAS para comentarles lo que estaba pasando, pero ellos me dijeron que no era algo en lo que tuvieran competencia, que fuera al municipio y ahí fui, hice el número de reclamo para que vinieran porque no son trámites rápidos”, explicó la mujer.

Pérdida de agua Gregorio Alvarez (2).jpg La pérdida de agua ya comenzó a romper el asfalto.

Luego de un par de días de espera, los agentes municipales se presentaron en su casa y, tras una rápida revisión, le informaron que se trataba de un problema interno de su instalación, por lo que tenía que hacerse cargo de la reparación.

“Me obligaron a romper porque en 10 días me dijeron que me iban a cobrar una multa si no estaba arreglado. Entonces mis hijos estuvieron picando y no encontramos nada. Es muy, muy profunda la perdida de agua y no podemos seguir así”, aseguró angustiada en declaraciones con Canal 7 Noticias.

Los vecinos, por su parte, indicaron que no pueden intentar realizar el arreglo por sus propios medios porque allí también se encuentran las cloacas y líneas eléctricas subterráneas pertenecientes a CALF. “No podemos empezar a picar y que nos pase algo a nosotros, pero esto corresponde al EPAS porque es una pérdida de agua que posiblemente está derivada por la raíz de los arbolitos. Esto dificulta a todos los vecinos porque no se puede caminar por la vereda porque está llena de agua”, observaron.

Pérdida de agua Gregorio Alvarez.jpg

Por su parte, Manuela sentenció: “No viene del patio la perdida, no podemos hacerle el trabajo al EPAS o a la Municipalidad. No sé qué solución me podrían dar, pero esto se tiene que solucionar”.