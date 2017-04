Naiara se puso muy heavy

En una charla con La tapa (AM 1300 La Salada), Nai recordó el escandaloso final de la pareja. “Mi papá trabajaba con ella (por Borensztein) y Oscar Martínez, quien, digamos, se la robó”, algo que en su momento circuló por lo bajo entre la prensa pero que nunca trascendió. Actualmente, el actor y Marina siguen juntos.

Nai no sólo lo acusó a Martínez de “cagarle” la mujer a su papá, sino que después reveló que la “bajaron de muchos proyectos”. “Sabés de la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba Oscar Martínez. Él me bajaba porque no quería que yo esté”, dijo y agregó: “Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo. Tampoco me parece buen actor”.

