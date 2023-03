Espectáculos La Mañana Nancy Dupláa Nancy Dupláa contó la triste experiencia que vivió cuando debutó en TV

Sin lugar a dudas, Nancy Dupláa hoy en día es una de las actrices más asentadas en el mundo del espectáculo de la Argentina, sin embargo, como todo el mundo, la actriz empezó su carrera con muchas más incertidumbres y miedos de los que tiene ahora. Por eso, en una entrevista hecha por Gastón Pauls, la artista contó cómo fue el difícil inicio de su carrera como actriz.

“Yo ya venía sintiéndome poca cosa y, a la semana de empezar en la tele, me dijeron que tenía que hacer dieta. Y yo me veo ahora y pienso que estaba bien, que era flaquita, pero en ese momento me veía al lado de las otras chicas y me sentía horrible”, relató Nancy Dupláa.

Nancy Duplaa 1.jpg Además, al haber sido Gastón Paul su pareja en sus inicios como actriz, contó como vivió esos difíciles momentos en donde el actor sufría por la droga. "Me cuidabas un montón. Yo no veía que lo que te pasaba era por la droga, no lo asociaba con la droga, pensé que te pasaban cosas algunas más profundas y en ese momento yo tampoco estaba bien para poder sostener semejante situación", recordó.