Nannis trató de trans a la novia Caludio Caniggia

“Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugías no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!”, escribió en sus historias de Instagram, junto a una canción de Tu Veneno, una de las travestis más famosas de España. Con esto, la mediática dejó entrever que la nueva novia del “Pájaro” es una mujer trans .

Ángel de Brito logró comunicarse con Nannis, quien sin vueltas le envió una imagen de Bonelli y pidió que preste atención a su cuello, explicándole que se le ve la nuez de Adam (característica física única del hombre).

En este sentido, la mamá de Charlotte y Alex agregó: “A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Óscar) Ruggeri la llama ‘La Cacho’. Eso se sabe en el ambiente”.

El chimentero se mostró sorprendido por la novedad, ya que jamás había escuchado ningún dato sobre esto.

Buscando desmentirla, Sofía se comunicó con Andrea Taboada y le comentó: “No entiendo por qué está tan obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy un trava y para ella son todos travas”. Tras esa aclaración, detalló que sí tiene operaciones, pero ninguna relacionada con lo que dice Mariana. “Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve ni un pelo, es lamentable. Yo me opero lo que quiero, yo me hice las lolas y la nariz como cualquier mina, pero estas no te las dejan pasar”.

A su vez, y según dichos del propio Claudio Paul, la morocha manifestó: “Mariana se operó todo en Marbella y se lo hicieron mal. No es mi culpa que le quedaron mal”.

En cuanto a la reacción del deportista, ella aseguró que Nannis “le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y lo repite en los medios”, finalizó.