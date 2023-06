Nano, un campeón que entrena a más de 200 chicos en snowboard

Sobre sus comienzos en este deporte, Cataldi contó: “Empecé a los dos años, en la escuelita de ski del Club Lácar, en San Martín de los Andes. A medida que fui creciendo, empecé con mi carrera deportiva, cuando tenía cuatro o cinco años. A los 18 años, me fui a estudiar periodismo deportivo y turismo a Buenos Aires, pero no las terminé. Volví a San Martín y me reencontré con el snowboard, practicando con mis amigos por hobbie. A partir de ahí me fui enganchando cada vez más”.