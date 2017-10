Natacha va por Burlando

“Ellos me acusan de eso y con eso me allanaron. Pero cuando fui el jueves pasado a Comodoro Py me llamaron para hacer el peritaje caligráfico. Me senté, el perito me dio una hoja en blanco y una birome. Esto no lo sabe casi nadie: soy zurda. Y cuando agarré la birome me dijeron: ‘No firmes, ya está, la firma está hecha con la derecha’”, continuó.

“Me mostraron las firmas. Pregunté de quién era. ‘Es tuya’, me contestaron. Malísimo. Hubo falsificación de firma y esto va a terminar con la carrera de Burlando, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que lo inhabiliten como abogado. El allanamiento que logró fue gracias a firmas truchas”, disparó.

En la mira: “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que lo inhabiliten”, juró Jaitt.

Dudas y ¿contradicciones?

Mientras Jaitt confía en que ganará la batalla legal, su nueva denuncia contrasta con las declaraciones que brindó en Intrusos en agosto, cuando habló del “acuerdo de confidencialidad” firmado con Latorre y hasta dio pistas de una abultada suma de dinero que habría recibido. Más tarde se filtraron unos audios en los que se la escucha preguntándole a Burlando dónde tenía que firmar.