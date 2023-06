Espectáculos La Mañana Natalie Weber Natalie Weber explicó por qué la China Suárez la odia

La modelo opinó en una nota que brindó acerca de la personalidad de la actriz y de cómo es la relación entre ambas.







Natalie Weber.

Durante una entrevista con el periodista especializado en espectáculos, Juan Etchegoyen, en Mitre Live, la modelo Natalie Weber habló sobre su relación con la China Suárez. Dio detalles de lo que opina sobre la actriz, los escándalos que giran en torno a ella y sobre su separación con Rusherking, además, remarcó que la mala onda que existe es totalmente recíproca.

Al comienzo de la charla, Natalie contó que le sorprendió mucho la ruptura entre el trapero y la actriz: "Sí, me sorprendió un montón. La China igual a mí me detesta, me tiene bloqueada. En su momento, yo habré hecho alguna que otra declaración que no le habrá gustado. La verdad es que la vi muy enamorada de este chico. Me parecía que eran una bomba juntos", reveló en la nota.

Sobre este contexto, Juan Etchegoyen le consultó a Natalie si le molestó la actitud de la China sobre bloquearla en las redes: "No, a mí me puede afectar si me bloquea un amigo o un familiar. Una persona que ni conozco, no. Además, yo estaba haciendo mi trabajo en ese momento y cada uno daba una opinión’’, explicó la modelo acerca de la llamativa situación.