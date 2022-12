Navidad solidaria: regalarán pan dulces en una plaza de Centenario

Consciente de esa situación, una pareja de Centenario emprendió una cruzada solidaria para alegrar a quienes no tiene recursos para comprar un clásico de las fiestas: el pan dulce. No obstante, remarcó que toda personas que se acerque se irá con el obsequio, más allá que -en apariencia- aparente contar con los recursos para adquirir por su propia cuenta el clásico de la canasta navideña.

No es la primera vez que el matrimonio emprende una acción semejante. En diálogo con la FM Red Social, Claudia contó: “El año pasado fue en la Plaza Soldado Águila. Íbamos con el autito y, a medida que la gente iba pasando, repartíamos. Por cinco años hicimos todos los barrios, pero es cansador".

claudia pan dulce solidario centenario 3.jpg

"Por eso pensé en este lugar, es un sentir que Dios puso en el corazón de mi marido. Mi pastora, que hace para vender, me pasó la receta y la cumplo tal cual”, añadió dando cuenta de lo importancia que tiene para ella su credo evangélico, más allá de que hace más de un año no va a la iglesia.

La mujer detalló que para poder llegar al objetivo, durante un buen tiempo, tanto ella como su pareja, se levantaron a las 5 de la mañana para elaborar cerca de 300 unidades por jornada. "No tengo amasadora, lo hago a mano, tengo unos músculos” comentó entre risas.

En cuanto a cómo afrontaron el costo económico, explicó que fueron comprando los ingredientes de a poco, a lo largo del año. Su marido es albañil y ella se dedica ay al cuidado de gente mayor. "Nosotros pagamos alquiler”, postuló en diálogo con LMN. "Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda y voluntad de Dios. Somos un equipo. En septiembre mi marido se quedó sin trabajo, hacía changas y no ganaba casi nada. Salía a las 6 de la mañana y volvía a las 9 de la noche. En un momento pensamos que los pan dulces este año no se iban a poder hacer. Mi marido oró, le pidió a Dios y un día llamó una persona pidiendo que mi marido le haga la casa de cero. Esa fue la respuesta inmediata de Dios", exclamó la mujer.

claudia pan dulce solidario centenario 2.jpg

"Este año, la idea es entregarles a todos", enfatizó para luego precisar que la gente puede ir a retirar un pan dulce caminando, en moto o en otro tipo de vehículo. “Por ahí, me dicen si van en un camioneton una RAM no tienen necesidad. Pero, ¿cómo saben si esa persona no tiene un problema que no puede solucionar y lee un texto que dice para Dios no hay imposibles? Feliz navidad, quizás ese fue el motor para que la persona diga hay alguien que lo puede”, sostuvo.

Por otro lado, Claudia planteó que uno o dos pan dulces no solucionan el problema de una heladera vacía. “Pero lleva un mensaje: detrás de ese pan dulce va un mensaje bíblico y es que no están solos, más allá del problema que estén atravesando", recalcó.

"Lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación. No importa el tiempo ni el cansancio que no genere. La idea es poder llevar un mensaje de esperanza, de que nada es imposible para Dios. Siempre sale el sol a la mañana", concluyó.