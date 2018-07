Por un lado, la empresa incorporará las nuevas temporadas de series que sus fanáticos le reclamaban desde hace un tiempo. Por el otro, dará de baja numerosas películas y series que no consiguieron deslumbrar a los usuarios.

Orange Is the New Black será una de las propuestas que renovarán su material. A partir del 27 de julio estará disponible la sexta temporada de la ficción protagonizada por Taylor Schilling.

En la misma lista también aparece la quinta y última temporada de Bates Motel, que se podrá ver a partir del 30 de julio.

El 6 de julio llegará la segunda entrega de Anne With An E, ficción basada en Anne of Green Gables, la novela escrita en 1908 por Lucy Maud Montgomery.

Se van: Importantes títulos del cine hollywoodense se despedirán de la plataforma.

La serie de animación Archer también se renovará, por lo que Netflix incorporará a partir del 13 de julio su novena temporada.

Los lanzamientos de Good Girls (3 de julio), ¡Samantha! (6 de julio) y Juegos sagrados (6 de julio) tendrán su lugar en la plataforma.

En tanto, Netflix se despedirá de material que ha sido parte de su plataforma durante un largo tiempo y no llamó la atención de los usuarios.

En esa lista aparecen Más barato por docena 2 (2005), 3096 días (2013), Una esposa de mentira (2011), Resident Evil: Apocalypse (2004), Son como niños (2010), Si tuviera 30 (2004), Prince of Persia: Las arenas del tiempo (2010), 2012 (2009), Scream 4 (2011) y la saga completa de la exitosa Piratas del Caribe, entre otros importantes títulos.