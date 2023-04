Neuquén en 1995: cuánto costaba un auto, un depto o ir al súper

No hay por estos días otro tema de conversación que no sea la inflación y el constante aumento de precios. Dolarizar, achicar el gasto público, cortar con el FMI, liberar el cepo, abrir la economía. Hay propuestas y recetas de todo tipo entre los dirigentes políticos en un año electoral caliente, con un dólar libre que no encuentra techo y un humor social a punto de explotar.