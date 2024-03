Neuquén: a fines de marzo nacerán los primeros cachorros de la división Antinarcóticos

“Esto básicamente marca un precedente: por primera vez en esta área tenemos nuestro propio criadero”, dijo, y señaló que mientras cursa su embarazo Emily “está de licencia, no está trabajando como buscadora”.

Sí se encuentran trabajando en este momento los cuatro perros restantes, uno de los cuales es el papá de los cachorros. “Están abocados a los operativos de ingreso y egreso a la ciudad, y también se realizan operativos en lo que se refiere a los espacios públicos o lugares de mayor aglomeración de personas, como la Terminal de Ómnibus y en las casas de encomiendas”, explicó.

Los operativos son diagramados semanalmente o diariamente, de acuerdo a las necesidades de la zona de influencia del área, que incluye Neuquén, Centenario, Plotier y Senillosa. “En este momento tengo cinco canes y cinco guías, ya que cada uno está destinado a trabajar con su propio perro”, agregó.

Estos guías a su vez son quienes se encargan de la educación y adiestramiento del animal asignado a su cargo desde los 45 días a los dos meses de edad del cachorro, por lo que se forma un vínculo muy fuerte entre ambos.

Un entrenamiento desde temprana edad

Rubén Pérez es sargento ayudante y a la vez es el guía de Emily, y mantiene una relación diaria y cercana con ella. “Emily fue comprada en un criadero por la institución. Llegó a los cuatro meses y ahí comenzó su entrenamiento”, aclaró el efectivo, quien se formó en su labor en la Policía Federal y con cursos realizados en Mendoza, Catamarca, Salta y en una escuela de adiestradores de la vecina ciudad de Cipolletti.

Añadió que hasta el primer año la educación de los perros se basa principalmente en la obediencia y respuesta a la palabra del guía, y a partir del segundo año comienza el entrenamiento en búsqueda, siempre según la especialidad que puede ser estupefacientes, explosivos, personas o restos humanos.

“Ellos se habitúan desde que tienen pocos meses a buscar sus juguetes, y de ahí van pasando a otros elementos. Desde los cuarenta y cinco días también se trabaja con el vínculo con el futuro guía que va a tener, el tema del nombre, ya que es importante que sepa cuál es su nombre para que responda. También conocer en la calle los ruidos de los autos, de las motos, de todos los lugares donde vamos a ir a hacer operativos para que no se asuste, que no tenga miedo en los lugares donde va a estar trabajando”, detalló.

Respecto de la nueva camada, indicó que es importante porque los perros de búsqueda trabajan sólo hasta los cinco años de edad. “Lo lindo de esto es que vamos a poder seleccionar nuestros cachorros cuando nazcan, eso es muy importante para el futuro” expresó. Aún no se sabe cuántos cachorros van a nacer porque en la primera y única ecografía realizada hasta ahora sólo se comprobó la presencia de embriones.

“El 18 de marzo tiene la segunda ecografía y ya seguramente vamos a ver la cantidad. Hay que ver cuántos nacen, si muere alguno, que esperemos que no. Voy a tener que estar las veinticuatro horas con ella. Desde que certificamos su embarazo dejó de trabajar, pero sigue saliendo a recrearse, a hacer caminatas, lo que no hace es salir a los operativos”, afirmo Pérez, y adelantó que la fecha exacta no la saben. “A fines de marzo me lo va a decir ella. Se va a poner muy ansiosa y me va a decir ‘bueno, quedate conmigo porque ya nacen los nietos’”.