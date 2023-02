Neuquén, entre las seis provincias que previeron al menos 190 días de clases

Neuquén es una de las seis provincia que establecieron calendarios de cursado para las escuelas con al menos 190 días de clases. No obstante, para cumplir esa meta, las áreas educativas de las seis provincias no deberían enfrentar medidas de fuerza ni otros hechos que eviten dar clases.

Las cifras del informe surgen de contabilizar la cantidad de días de clase previstos de acuerdo al inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. Y luego restarle los feriados nacionales y provinciales y el receso invernal. En un segundo escenario, se restaron también los días destinados as las jornadas pedagógicas (excepto cuando se aclara que las clases se desarrollan normalmente).

"Una provincia prevea más días teóricos que otra no implica necesariamente que vaya a tener más días efectivos de clase", aclararon de entrada los autores.

El promedio de días de clases previsto a nivel nacional para las escuelas primarias es de 185 días de clases. Otra vez: no asegura esto que al final del año se cumpla la previsión, depende de que no haya días sin clases que no estaban previstos en el calendario.

El promedio nacional de días de clases previstos para 2023 es superior al de los años previos: en 2022 se planificó un promedio de 184 días de clases, mientras que en 2021 fueron 180 y en 2020 fueron 178.

El informe de Argentinos por la Educación consigna que seis jurisdicciones planificaron 190 días de clase en las escuelas primarias en 2023, según lo acordado en el Consejo Federal de Educación (CFE): son CABA (con 192 días) y Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Misiones y Neuquén (con 190 días cada una). En las otras 18 provincias no se cumplirá con el compromiso asumido por el CFE para recuperar los aprendizajes perdidos por la interrupción de clases presenciales durante la pandemia.

Ajuste a la ley nacional

Los calendarios de las provincias se han ido ajustando al mínimo de días establecidos por ley: 180 por año, según constataron los autores del trabajo de referencia.

"Al analizar la evolución de los calendarios escolares en los últimos años, se observa un creciente cumplimiento de la ley 25.864, que establece un piso de 180 días de clase efectivos, y también un intento de alcanzar los 190 días acordados recientemente por el CFE", plantea Gustavo Zorzoli.

"Sin embargo, los feriados nacionales, provinciales e incluso municipales, las jornadas institucionales, los problemas de infraestructura y los paros docentes -muchas veces no contabilizados y difíciles de determinar en el acceso público de esa información- atentan contra el cumplimiento efectivo de este propósito", advierte el coautor del informe.

Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, afirma que “la extensión del tiempo escolar juega a favor de multiplicar las oportunidades de aprendizaje, y que los chicos y jóvenes (sobre todo los de mayor vulnerabilidad) tengan mayor contención dentro de las instituciones escolares. Pero de ninguna manera es garantía de mayor aprendizaje o mejora en la trayectoria escolar. Por lo tanto, debe ser tiempo enriquecido por la calidad y la propuesta educativa. Más de lo mismo no tiene ningún sentido”.

María Cristina Gómez, directora de la Red de Educadores Innovadores, advierte que “180 o 190 días suponen, en la mayoría de los casos, apenas una declaración de buenas intenciones, porque en la práctica no se verifican. El calendario por sí mismo no es la herramienta que garantiza el logro de los aprendizajes. Para esto, además de cumplir con un calendario extenso, deberíamos hacer foco en la cantidad de horas que pasan realmente los alumnos en la escuela. Mientras que los sectores medios y altos tienen jornadas de 8 horas, la enorme mayoría apenas llega a la mitad”.

La hora extra en 22 jurisdicciones

El trabajo de la ONG por la educación contempló también que 22 jurisdicciones adhirieron a la hora extra de clases para las escuelas primarias que estableció el Ministerio de Educación de la Nación el año pasado. Con esta medida las escuelas estatales de jornada simple pasan a dictar 25 horas semanales de clases.

Una hora más de clase por día equivale a 25 por ciento más de tiempo escolar al año para los estudiantes de las escuelas que extiendan su jornada.