Neuquén recibió a los principales referentes de la medicina molecular

Agregó, además, la importancia que tiene no sólo la actualización constante de los profesionales de la salud sino la apuesta que se hace desde la región para contar con las imágenes como el aliado fundamental de la prevención médica, que permite atacar enfermedades como el cáncer con la anticipación suficiente para reducir el riesgo de mortalidad. Así, consideró que la medicina molecular se planta como un nuevo reto para mantener a Leben a la vanguardia en el ámbito de la salud.

"Son las primeras jornadas de imágenes moleculares que se hacen en Patagonia y hoy se pudo apreciar el potencial que tiene esta tecnología de diagnóstico pero no solamente el potencial de tratamiento. Es algo que está en desarrollo de punta, estamos trabajando para poder incorporarlo en un futuro cercano a nuestras prácticas. Es acompañar el crecimiento de las nuevas técnicas pero implementadas con la preparación del recurso humano y todo lo que tiene que acompañar este proceso de excelencia", aseguró Schroeder.

En ese contexto, Leben mantiene alianzas estratégicas con otras instituciones como Siemens Healthcare, la Clínica Modelo de Parará o el Laboratorio Baco, que trabajan en la temática y que buscan realizar acciones en conjuntos para difundir los conocimientos incluso en el interior del país.

"No hay nada que se pueda hacer en Buenos Aires que no se pueda hacer acá. Y el equipamiento es mejor que muchos centros en Buenos Aires, tienen equipamiento de primer nivel en medicina nuclear tradicional como en las imágenes moleculares.", afirmó Margarita Núñez, PhD Key Opinion Leader and Clinical Matketing Manager, Molecular Imaging, una de las expositoras del evento.

El médico Partha Ghosh, MD. Clinical Marketing Advisor at Siemens Healthcare, destacó el gran interés que existe entre los profesionales neuquinos por la innovación a través de la medicina nuclear y aseguró que desde la compañía alemana les sorprende ver el nivel de interés, formación e inversión en equipamiento que existe en Neuquén. "Nos gustaría tener más compromiso y publicar sus resultados y comprometernos más para obtener más de estos sistemas, para que expandan continuamente sus ramas, nos gustaría participar, discutir y apoyarlos en lo que se pueda", dijo sobre las colaboraciones proyectadas a futuro.

Por su parte, Núñez reflexionó sobre las miradas tecnofóbicas que a veces plantea el avance acelerado de las tecnologías vinculadas a la salud. "Creo que siempre hay resistencia cuando aparecen cosas nuevas, la gente se amenazada sin trabajo, piensan que nos vamos a quedar sin trabajo a futuro pero en medicina la inteligencia artificial tiene como objetivo conseguir automatismos para procesar los estudios mucho más rápido, que las conclusiones sean más objetivos, mas reproducibles entre interobservadores, es una herramienta de apoyo a la medicina y no ser visto como una amenaza", señaló.

"Es importante mantenerse al día pero la filosofía de estas tecnologías es integrarse fácilmente a la rutina y que sea algo que facilite el trabajo y no lo entorpezca. No olvidar que todas estas tecnologías se alimentan del propio conocimiento de los usuarios por lo que es fundamental el aporte de los profesionales", agregó.



Guillermo Casale, del Nuclear Departament Manager del Laboratorio Bacon, destacó el intercambio con otros profesionales de distintas disciplinas que permiten poner en diálogo distintas ciencias unidas a través de los beneficios de la medicina nuclear. "Como radioquímico siempre aprendo de ellos y traigo lo mío, lo bueno que tiene la medicina nuclear es unir todas las ciencias en una, la física, la química, la medicina y la biología", señaló.

Agregó, además, que "Argentina desde los años 50 tuvo instituto de ciencias nucleares y ha formado a medio mundo en esta tecnología, por eso la genética nuestra es poner en manos de los médicos las herramientas que ellos necesitan". Y agregó: "La formación de los neuquinos es elevadísima, presentan trabajos a nivel internacional y por eso trabajamos como ellos".

Otra de las expositoras del evento fue Mariela Agolti, secretaria electa de WARMTH y Directora Médica del Centro de Medicina Nuclear de la clínica Modelo de Paraná, que reflexionó sobre los desafíos que propone la falta de autorización por parte de la ANMAT de ciertos tratamientos que ya se aplican en otros países y que permiten el avance de la medicina nuclear.



"Acá es todo un poquito más lento pero en la medida en que esto se conozca, hay pacientes que no tienen otras opciones de tratamiento y que tenga esta opción es muy importante", dijo y destacó la importancia de que los propios pacientes tengan acceso a la información sobre tratamientos alternativos cuando todas las opciones terapéuticas oficiales no dan resultado con su caso.

"Siempre hay cosas para hacer desde la medicina nuclear", expresó Agolti sobre los escenarios que se abren tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y que, gracias a los avances neuquinos, ya se pueden hacer fuera de Buenos Aires u otros grandes centros urbanos del mundo.