Neuquén superó las 100 ablaciones de tejidos y órganos

Según la ley vigente, son donantes de órganos todas las personas mayores de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición. Es decir, no hace falta que se manifiesten a favor de la donación.

En la actualidad, la coordinadora del CUCAI Neuquén comentó que se busca fortalecer el hospital nuevo de San Martín de los Andes y el de Cutral Co para realizar ablaciones a futuro. El trabajo está un poco más avanzado en el Bouquet Roldán, donde ya se generan donantes; y recalcó a su vez la necesidad de trabajar fuertemente en el sector privado. "La idea es que la gente que necesita ser trasplantada no sufra el desarraigo", expresó González Cruz.

¿Quiénes pueden ser donantes según la ley vigente?

La Ley (Justina) 27.447 considera donante de órganos a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición. No obstante, si la gente quiere expresar su voluntad a favor de la donación, lo puede hacer igual. Lo importante es que ya no es un obligación, solo en los casos de que no deseen ser donantes.

Las vías de comunicación para expresar la voluntad afirmativa o negativa hacia la donación son los siguientes: la app Mi Argentina; un acta de expresión en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) o en los organismos provinciales de ablación e implante. También puede quedar asentado en el DNI o enviar un telegrama a través del Correo Argentino.

Incluso se puede avisar a las Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales, a través de los organismos provinciales y de los establecimientos asistenciales públicos, privados, o de la seguridad social habilitados a tal fin.

Los menores de 18 años pueden expresar su voluntad a través de sus padres o tutores. La oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante la extracción.

Además, toda persona capaz mayor de 18 años puede en forma restringir su voluntad afirmativa a determinados órganos o tejidos o condicionar su voluntad de donar para implantes en seres humanos vivos o con fines de investigación.