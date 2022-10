Neuquén tendrá un primer congreso para discutir políticas para las personas mayores

“Nos falta avanzar en la ley 2302 de las personas mayores”, apuntó la funcionaria, quien contó además que para este encuentro convocaron a especialistas que trabajan el tema del viejismo.

La subsecretaria de Derechos Humanos compartió que tal como pasa con la infancia, también en las personas mayores hay una necesidad de que las políticas públicas atiendan de forma diferenciada a ese colectivo.

Alicia Comelli (2).jpg Agustín Martínez

En este primer congreso se discutirá junto a los actores la no discriminación, los desafíos que se imponen a esta realidad. “Una persona mayor necesita no quedar fuera del ejercicio de una vida plena y para eso no solo requiere de atención en salud, sino el pensar el desarrollo de entornos propicios y favorables para el envejecimiento activo”, aseveró Comelli.

“Muchas veces lo vemos solo como el jubilado, el pasivo y hay que entender la riqueza que hay en esa diversidad que nos impone pensar distintas formas de abordar políticas públicas incluso en el desarrollo de las ciudades. Hoy hay una convivencia de edades que no se había dado en otra época y hay que aprender a vivir y convivir con esta realidad”, manifestó Comelli y agregó: “La persona mayor puede ser un gran generador de mano de obra en términos, por ejemplo, de la economía del cuidado, eso no se va a poder reemplazar por una máquina, y ese es uno de los temas en los que queremos avanzar”.

Viaje de egresados adultos mayores.jpg

La segunda jornada de este encuentro será la previa al Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizará el año próximo y que tiene como sede a Argentina.

Durante ese día participarán funcionarios del PAMI y de los organismos provinciales de las personas mayores y de las niñeces, adolescentes y juventud.

“Vamos a trabajar en Neuquén para aportar al Foro Mundial una propuesta superadora en términos de una convivencia que impone una realidad transversal y multigeneracional. Tenemos que acercar estas vejeces con estas niñeces”, concluyó Comelli.

Convocatoria

Alejandra Plantey, directora del Registro de Violencia Familiar y de Género quien también participa en la realización de este primer Congreso Provincial de Derechos Humanos de las Personas Mayores destacó a LMN la importancia de que sean muchos los participantes de este encuentro para lograr políticas representativas de sus necesidades.

Plantey comentó que en la actualidad las personas que se las llama “pasivas” solo tienen 55 a 60 años y que en realidad son totalmente activas, que siguen consumiendo y que tienen demandas para las que no tienen respuestas.

A-abuelos-salud-dieta.jpg

“En estas dos jornadas vamos a hablar sobre igualdad, discriminación, sobre la fragilidad de la persona mayor. La convocatoria es abierta a todo público y ya desde su inscripción se podrán realizar comentarios y presentar inquietudes que se tendrán en cuenta para la generación de nuevas políticas públicas”, aseguró.

La funcionaria comentó además que otro de los puntos a tratar será el de procurar entornos que sean favorables para el envejecimiento activo de los neuquinos y neuquinas.

“Hablamos de juventud, de los niños y no tenemos esta otra mirada sobre las personas mayores. Se habla del adulto mayor como una clase pasiva pero aquí suelen tener entre 55 a 60 años. Tenemos que dejar de pensar a la persona mayor desde la necesidad médica, necesitamos gente vital porque aún están en una etapa de vitalidad y pueden ser un gran aporte para la sociedad”, aseguró.

Ambas jornadas contarán con la colaboración de la Legislatura, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de UNESCO, y otros organismos.