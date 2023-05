Neuquén: una nueva Justicia Electoral que "ordene el caos"

Más allá del festival de colectoras en las pantallas, muchas de las listas (o la mayoría) no logró el 3% de los votos, necesario para tener representación en el sistema D´Hont. Sin embargo, hubo problemas en este sentido. Algunas de las listas, por ejemplo, las espejo (que llevaban los mismos candidatos en las categorías pero con distinto partido) no sumaron en este sistema. Directamente se cayeron si no alcanzaba el piso mínimo para el reparto de bancas.