Abusos en el Jardín 31: "Aunque mucha gente contradijo lo que le paso a nuestros hijos, sabemos que es verdad"

Este jueves se conoció el veredicto del jurado popular contra el docente de música acusado de abusos contra 23 niños a los que les daba clases en el Jardín 31. Pese a que 12 de ellos llegaron a una condena, otros 11 no, por lo que las familias se mostraron muy consternadas, por lo que aseguraron que "nosotros somos la voz de los que no pudieron expresarse porque son muy chiquitos".

La madre contó que todo el proceso que han atravesado desde el momento en que se enteraron lo ocurrido hasta la sentencia emitida hoy fue un camino "muy duro y sigue siendo muy duro". "Nosotros nos estamos apoyando, nuestras familias nos están apoyando y aunque es duro porque mucha gente estuvo acá contradiciendo lo que les paso a nuestros hijos, sabemos que es verdad. Incluso el gremio docente vino acá a decir que no les paso esto a nuestros hijos cuando sabemos que sí les pasó", recalcó.

Respecto al argumento realizado por la defensa del docente para negar los abusos, sentenció: "No hay ninguna psicosis colectiva acá. Hay 101 niños que pasaron por un montón de cosas y pasaron por un montón de cosas por un docente así que no hay una psicosis colectiva, acá hay un montón de niños y niñas que hoy siguen sufriendo y nosotros hoy somos las voces de ellos, de los que no pudieron expresarse porque son muy pequeños y de aquellos que aún no dijeron nada, pero en algún momento van a decir".

Los detalles de la sentencia

La abogada Celina Fernández explicó que de los 23 casos, el docente acusado fue encontrado culpable de 12 de ellos. "En dos casos de abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y el resto simple", precisó. La letrada destacó la responsabilidad con la que el jurado popular llevó adelante el debate y contó que "empezaron a deliberar ayer (miércoles) a las 5 de la tarde y terminaron hoy pasado el mediodía, así que estuvieron casi un día deliberando y eso hace ver que fue una discusión superdiscutida".

Por su parte, la letrada Gisella Moreira, señaló que esperaban que la condena fuera por todos los casos, pero destacó que comprendían que en este tipo de casos la prueba es compleja y difícil. "Agradecemos al jurado que se haya tomado el tiempo en valorar todos los casos uno por uno y que se haya tomado el tiempo necesario para ello", expresó.

Sin embargo, sobre los casos en los que fue hallado no culpable observó: "Hoy entendemos que muchas familias no están conformes con lo decidido, pero ha quedado demostrado por el jurado neuquino que efectivamente existieron esos abusos y que no fue un caso de histeria colectiva como sostenía la defensa y que no había falsas denuncias y en este sentido es lo que nosotros entendemos que es lo más importante porque durante todo el juicio la defensa sostuvo que eran falsas denuncias y este tipo de mensajes e hipótesis le hacen muy mal a las infancias porque estamos sosteniendo que las infancias tienen que denunciar cuando suceden estos casos de abuso sexual y es así como hicieron sus madres".

Por último, Fernández, sostuvo que "la persona declarada culpable de estos delitos los cometió siendo el encargado de la educación de las víctimas". "Esto sucedió adentro de una institución educativa y acá vimos circular un montón de mensajes en relación con lo imposible de que eso sucediera en el marco de un mensaje supercorporativo. Es agravante por sí misma, tiene mucho que ver con la pena que se vaya a imponer", analizó.

"Las víctimas no hablan cuando quieren, sino cuando pueden"

Uno de los pilares fundamentales de las familias de los niños víctimas de abuso sexual por parte del docente fue el abogado, Gustavo Lucero, quien contó que "no fue fácil, fueron muchos casos, fue muy complejo porque por la edad de los niños no era fácil que puedan expresarlos a través de un relato porque probablemente haya chicos que han sido abusados y todavía no han podido hablar porque no hablan cuando quieren sino cuando pueden".

Es por ello que consideran que hay muchas circunstancias que condicionaron el proceso y dado que "además, hubo algunas manos negras que intentaron hacer caer este proceso". Ante esto dijo: "El primer reconocimiento de esta querella es a las familias porque tener que atravesar el dolor y venir a poner el cuerpo y entre llantos declarar y todos los días ver a sus hijos como están tratando de superar todo lo acarreado como trauma es realmente muy importante. Hay que hacerle un monumento a las madres, a los padres, a los abuelos, realmente es un ejemplo de amor el que dieron los padres del Jardín 31 que estuvieron acompañando en esta causa".

Por último, explicó que "en los juicios por jurado, en los casos de no culpables, los acusadores no tenemos recursos. La defensa tendría que evaluar los casos en donde fue declarado culpable, pero aquí habló el pueblo de Neuquén porque estos jurados lo hicieron en nombre del pueblo de la provincia, con lo cual es muy contundente en ese sentido".