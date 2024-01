Live Blog Post

El reclamo de las organizaciones

El pasado viernes, las organizaciones sociales se concentraron en inmediaciones de Casa de Gobierno, donde solicitaron el pago de salario a trabajadores de obras y comida para los comedores populares.

Al no recibir respuesta, a través de un comunicado de las organizaciones FOL, FPDS, CTEP FOL UNIDAD, FPDS UTEP y Polo Obrero anunciaron la medida del acampe para este martes. En el escrito señalaron que se decidió "luego de la pésima reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial" y advirtieron que "no se concreta la continuidad laboral de 740 familias, no se reconoce el pago del mes de diciembre que esta en el convenio firmado por el gobierno y las organizaciones sociales y se atenta contra la asistencia social expresada en comedores y programas sociales".