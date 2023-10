Autoconvocados de Desarrollo Social reclaman en el acceso a Rincón Club de Campo

Lorena Zárate, la vocera del grupo, indicó que "hemos hecho reclamos en todos lados, y ahora nos instalamos acá que es donde vive a quien es el destinatario de estos reclamos, el gobernador de la provincia". Aclaró que "no estamos obstruyendo ni la entrada ni la salida para que los vecinos no tengan problemas en el tránsito".

SFP Autoconvocados de desarrollo social protesta en Rincon Club de Campo (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

"No estamos pidiendo nada que no sea justo", comentó la mujer, quien indicó que "dependiendo de como salga el listado, endureceremos o no las medidas".

Durante la semana pasada, la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), integrada por cinco miembros en representación del Poder Ejecutivo y cinco por los sindicatos. “El Ejecutivo aprobaría el segundo (concurso) y para avanzar con el tercero y los sindicatos dicen que tienen que revisar el listado”, estimaron.