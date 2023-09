Bajan candidaturas en Neuquén para no favorecer a la derecha

Indicaron que fue una decisión a la que se arribó de común acuerdo, a pesar de que continuaba en carrera la lista “Ojalá la tierra. De esta manera, “la lista encabezada por Gladys Aballay, como candidata a diputada nacional, Martín Villian, candidato a diputado y Elda Zalazar, candidata a parlamentaria regional del Mercosur, no competirá en las elecciones generales a desarrollarse en octubre”, aseguraron este fin de semana a través de un comunicado de prensa.

Como consecuencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el dirigente neuquino Jesús Escobar no logró obtener el caudal de votos necesarios para transformarse en candidato a presidente para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

No obstante, su primera candidata a diputada nacional por Neuquén, Gladys Aballay, consiguió un total de 11.888 votos, lo que representó el 3,07% de un total de casi 400 mil votantes de la provincia.

Gladys Aballay (2).jpg Claudio Espinoza

“Esta decisión obedece al convencimiento de aportar a derrotar a la derecha en las próximas elecciones generales”, explicó Escobar, el ex candidato y presidente de Libres del Sur Neuquén.

Sostuvo que, de acuerdo al resultado de los guarismos, “nos convocan a la responsabilidad de no dispersar el voto de los espacios que tienen posibilidades concretas de ganarle a las opciones de la derecha”.

La dirigente neuquina reiteró al electorado: “Les pedimos a los neuquinos que no voten a Milei, que no voten a Bullrich, en definitiva, que no voten a la derecha”.

Por su parte, Martín Villian, secretario general del Partido Socialista, remarcó que “proponemos a los neuquinos que no voten a los candidatos locales de dichos espacios pues representan ideas retrogradas y tienen un programa de claro recorte de derechos para las mayorías populares y también para las minorías”. Además, afirmó que “ambos partidos quedamos en libertad de acción para resolver de qué manera derrotar a la derecha de Milei y Bullrich”.