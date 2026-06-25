Brindan asesoramiento gratuito a guionistas, directores y productores patagónicos

Estará a cargo del productor neuquino Maximiliano Villar y será para los que quieran filmar su primera película.

El productor neuquino Maximiliano Villar lanzó una convocatoria para brindar asesoramiento gratuito en la revisión del proyecto, análisis de dossier, armado de presupuestos y estrategias de desarrollo para quienes deseen presentarse al Concurso Ópera Prima y Segundas Películas Regional 2026 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA ), que se encuentra vigente hasta el 15 de julio.

La iniciativa del productor está destinada a guionistas, director y productor patagónicos que cuenten con guiones terminados (o en su primera versión) y registrados ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA).

La propuesta tiene como objetivo fortalecer el desarrollo del cine patagónico y acompañar a realizadores de la región en la presentación de proyectos cinematográficos. Villar cuenta con experiencia en producción cinematográfica, habiendo estrenado una película en salas comerciales y participado del reconocido Concurso Raymundo Gleyzer, uno de los espacios de formación y desarrollo más importantes del país para productores y realizadores audiovisuales nóveles.

“La Patagonia tiene historias extraordinarias para contar. Muchas veces lo que falta no es talento, sino herramientas para transformar una buena idea en un proyecto competitivo. Mi intención es aportar esa experiencia y acompañar a quienes quieran dar ese paso”, señaló Villar.

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Industrial audiovisual de la región

E indicó: “Creo profundamente en el potencial del cine como motor cultural y de desarrollo. Por eso decidí ofrecer este acompañamiento de manera gratuita. Mi objetivo es contribuir a que más realizadores puedan concretar sus proyectos y fortalecer la presencia de Neuquén y la Patagonia en el mapa audiovisual argentino y mundial”.

Además de su experiencia profesional, Villar ha desarrollado tareas de formación y acompañamiento de nuevos realizadores audiovisuales, impulsando procesos de profesionalización y desarrollo de proyectos para jóvenes que hoy ya se encuentran trabajando dentro de la industria y participando en instancias de formación y laboratorios especializados.

La convocatoria está dirigida a realizadores de toda la Patagonia que cuenten con un guion terminado y registrado. No es requisito contar con productor previo ni experiencia en convocatorias del INCAA.

“Una película nunca se hace esperando. Se hace tomando decisiones. Si tenés una historia que querés llevar al cine, este puede ser el momento para empezar a convertirla en una realidad”, concluyó.

Para acceder a estas asesorías gratuitas o por consultas, pueden comunicarse al 2994 547452 o vía mail a [email protected], también por mensaje privado a Instagram en @Vagantes.ok.

Sobre Vagantes Producciones

Fundada en 2021 en la ciudad de Neuquén, Vagantes Producciones es una productora de cine independiente dedicada al desarrollo de largometrajes y proyectos audiovisuales con identidad patagónica. Entre sus principales antecedentes se encuentra el estreno comercial del largometraje ExtraVagantes, que tuvo recorrido en salas de cine argentinas como el Cine Gaumont y participación en festivales y programas de desarrollo audiovisual nacionales e internacionales, como ENCINE, el Festival Audiovisual Bariloche, FICMA México y Hannan Cine Perú.

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Actualmente, la productora desarrolla el largometraje ¡Mira al Payaso!, proyecto seleccionado para participar del Programa Federal de Formación "Raymundo Gleyzer". Además, su fundador, Maximiliano Villar, se desempeñó como Productor Asociado del largometraje La Muerte de un Comediante, realizado a través del sistema ORSAI. Integrantes de Vagantes Producciones también participaron como coordinadores y realizadores en el programa Rodando Neuquén, impulsado por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia, inaugurando los ciclos 2025 y 2026 mediante la realización de cortometrajes junto a vecinos y vecinas de la ciudad, posteriormente exhibidos en muestras de fin de año y en el Cine Teatro Español de Neuquén.

El trabajo de Vagantes Producciones fue reconocido mediante declaraciones de interés por parte del Concejo Deliberante de Neuquén y de la Honorable Legislatura provincial por su aporte al desarrollo cultural y audiovisual de la región.