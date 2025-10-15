Búsqueda desesperada para encontrar a una mujer desaparecida en Cipolletti

Se trata de Ana María Mora, una mujer de 44 años cuyo paradero se desconoce desde el 13 de octubre.

La mujer tiene domicilio en el barrio Villarino de Cipolletti y podría desplazarse en una motocicleta.

La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal activaron el protocolo de búsqueda y averiguación de paradero de Ana María Mora , una mujer de 44 años que está desaparecida desde el pasado lunes 13 de octubre . Familiares y las autoridades intentan reconstruir sus últimos movimientos para conocer su ubicación.

Se llevan adelante diversas medidas en el marco del protocolo de búsqueda de personas para identificar a Mora, que fue vista por última vez el lunes alrededor de las 9:30 de la mañana . La mujer tiene domicilio en el barrio Villarino de Cipolletti y podría desplazarse en una motocicleta marca Gilera Sahel de 150 cc , color roja, con patente A088QDY .

Al momento de ausentarse, Ana María vestía una calza negra y remera blanca . Mide 1,62 metros , es de contextura robusta , tiene tez trigueña , ojos oscuros y cabello negro largo . Los datos fueron difundidos oficialmente por el Ministerio Público de Cipolletti para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Al momento de ausentarse, Ana María vestía una calza negra y remera blanca.

Desde la Fiscalía se dispuso la activación inmediata del protocolo provincial de búsqueda, con intervención de unidades policiales para realizar relevamientos en distintos sectores de la ciudad mientras se analizan los registros de las cámaras y testimonios de la familia.

Ante cualquier información de su paradero o que permita ubicarla, las personas pueden comunicarse de forma urgente al 911 RN Emergencias, al 0890-222-1703, o acercarse a la dependencia policial más cercana.