¿Cómo abrir una caja de ahorro en dólares en el BPN en 2024?

bpn (1).jpg El BPN ofrece la posibilidad de contar con una Caja de Ahorro en dólares para agilizar las transacciones en moneda extranjera.

Una vez constatado que la documentación está en regla, el cliente deberá cumplir con los pasos administrativos correspondientes, y en un lapso breve contará con la cuenta en funcionamiento.

En caso de que se quiera dar de baja la Caja de Ahorro, se puede solicitar a través de Home Banking, en www.bpn.com.ar o en cualquiera de las sucursales de la entidad.

Cabe destacar que a diferencia de la Caja de Ahorro en pesos, que no representa gasto alguno, la Caja de Ahorros en Dólares tiene costo de mantenimiento, cuyo importe actualizado puede ser consultado por el ahorrista a través de www.bpn.com.ar

¿Cómo comprar dólares en el Banco Provincia de Neuquén?

Para comprar dólares en BPN, primero es necesario tener una caja de ahorro en dólares en la institución financiera y estar registrado en su sistema de Home Banking. Luego, hay que acceder a la sección de "Cambio de Moneda" en el menú de la aplicación o en el sitio web de BPN.

Una vez posicionado en la sección de cambio de moneda, el o la ahorrista deben seleccionar la opción de "Compra de Dólares". Luego, debe ingresar la cantidad de dólares que desea comprar y elegir la cuenta desde la cual quiere realizar el pago.

Es importante tener en cuenta que, para comprar dólares en BPN, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el BCRA (Banco Central de la República Argentina), que incluyen información personal como nombre, número de identificación y dirección, además de contar con la certificación negativa que habilita a la compra de hasta U$S200, en función del cepo cambiario.

Una vez que todos los requisitos hayan sido cumplidos y sea completado el formulario de compra de dólares, BPN procesará la solicitud y enviará los dólares a tu cuenta.

Es importante mencionar que para comprar dólares en BPN hay que tener en cuenta las tasas de cambio y comisiones que aplican en el momento de la transacción. Esas tasas y comisiones pueden variar dependiendo de la cantidad de dólares que deseas comprar y del tipo de cuenta que tengas en BPN.

Cómo comprar dólares en BPN por Home Banking

Primero, el usuario debe iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña.

con su nombre de usuario y contraseña. Luego, en el menú "Inversiones" , debe seleccionar la opción "Comprar / Vender Dólares" y aceptar los términos y condiciones.

, debe seleccionar la opción y aceptar los términos y condiciones. Después, debe seleccionar las cuentas de la que se deben retirar los fondos y a la que se le abonarán los fondos, y especificar el importe a comprar.

a comprar. Finalmente, debe confirmar la transacción ingresando su contraseña de home banking.

¿Cuántos dólares puedo sacar de mi cuenta?

En principio, no existe ningún límite para retirar dólares de los bancos. Es decir que el ahorrista puede, potencialmente, retirar la cantidad de dólares que desee, siempre y cuando tenga el monto previamente acreditado en su cuenta.

Home-banking.jpg La Caja de Ahorro en dólares puede ser operada desde el hogar a través del sistema de home banking.

Sin embargo, en la práctica, muchos bancos suelen pedirles a sus clientes que si la sumas que van a retirar son elevadas, en el orden de más de los U$S 100 mil, aunque el monto es variable según la institución bancaria, se les notifique con un día o más de antelación.

El motivo del requerimiento es que los bancos no suelen tener en la caja sumas especialmente altas, ya que los retiros de dólares no suelen superar los U$S1.000 por cliente. De esta forma, existe la garantía de que los billetes estarán disponibles a la hora de la extracción.

Aún así, cuando los montos no son demasiado elevados pero suman algunos miles, la espera puede ser algo tediosa si no se avisa con anticipación. Más aún si la extracción se hace por una sucursal que no es la misma en la que está radicada la cuenta, en cuyo caso la entidad puede tener establecido un límite máximo.