Con Vaca Muerta en el horizonte, ¿se viene un Massa-Larreta 2027?

Massa, Larreta y las políticas de Vaca Muerta

En off, miembros de Rice University no entienden la convocatoria de ambas figuras, sin funciones institucionales, para hablar de uno de los principales activos de la economía argentina. Aunque, al mismo tiempo, en el marco del programa Argentina Energy Sector Initiative, que busca tratar aspectos de la exploración y producción de petróleo y gas, el desarrollo de infraestructura energética y la transición hacia energías renovables en Argentina, destacaron la presencia de otros funcionarios y personalidades invitados como el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el diputado nacional Nicolás Massot; la diputada nacional Danya Tavella; Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA; Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Energía argentina; Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants; y Mariano Arcioni, exgobernador de Chubut.

“El Baker Institute es una institución que hace gala de su apertura a todas las corrientes e ideas; incluso el propio (Nicolás) Maduro puede ser invitado”, dijo un altísimo directivo empresario texano consultado por este diario.

“No solo no entendemos cómo Jones se jugó institucionalmente de manera tan abierta por Massa, sino que tampoco entendemos que en esta convocatoria no haya nadie del actual gobierno, que es quien trabaja sobre las políticas que impactan en Vaca Muerta”, agregó.

Algunas voces locales, por su parte, comentaron que, sin lugar a dudas, la presencia del tigrense y de “Horacio, su socio de toda la vida”, no es más que un acto de lanzamiento de campaña para 2027.

Massa, de hecho, pensaba volver a la vida pública política en un acto en Sierra de la Ventana, pero fue frustrado por las esquirlas del escándalo de la expareja presidencial, que arrasaron con parte del ideario kirchnerista, del que formó parte hasta ayer nomás.

Las relaciones de Massa

“La novedad es que se larga con el pelado”, aseguró otro referente de la industria petrolera, que, con algo de malicia, recordó la buena relación que Massa tenía con los gobernadores del norte patagónico. E incluso con Arcioni, que en mayo pasado compartió un cocktail de la Cámara Argentino Texana en el club del petróleo de Houston con Figueroa y con el ex gobernador Omar Gutiérrez (curiosamente ausente en el listado de ex’s de Baker Institute).

El sitio oficial de Rice University destaca que el programa dedicado a Argentina “estará abierto al público, se transmitirá en vivo y contará con la participación de becarios del Instituto Baker, becarios no residentes del Programa Argentina, funcionarios electos argentinos y otros”.

Por lo pronto, el anuncio de dos figuras de la política genera morbo y desconfianza entre especialistas que siguen el día a día de la industria que mueve al país. El marketing lo hizo otra vez