Consultaron la opinión de los neuquinos por la ley de presentismo docente: qué dijeron

Una encuesta que se realizó el 4 y 5 de julio arrojó que el 65% de los neuquinos está de acuerdo con el Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que el gobierno de la provincia de Neuquén puso en vigencia, el primero de julio último, a partir de una ley que la Legislatura aprobó por amplia mayoría: 25 votos a favor contra apenas 3 en contra. Se trata de un beneficio o incentivo a los maestros que cumplan requisitos de asistencia al trabajo y también se lo conoce como “presentismo” aunque no se trata de ello.

La ley que impulsó el diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez, y que ya puso en vigencia el gobierno provincial neuquino contempla el pago de un adicional del 15% a los docentes que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y, dentro de ellas, dos por mes). El primer pago, a quienes cumplan, se hará efectivo con los haberes de septiembre. El propio legislador aclaró que "no hay castigos, sino premios, por lo que no sería presentismo, sino incentivo". Pero presentismo es el vocablo con el que se popularizó. Presentismo es lo contrario al incentivo ya que constituye un descuento sobre el sueldo.

No obstante, la encuesta también indagó sobre el tema y arrojó que el 70% de los neuquinos considera que el salario los docentes debería estar atado al presentismo.

Claudio Dominguez.jpg Diputado Claudio Dominguez (MPN).

La encuesta, que se realizó sobre 800 casos (todos mayores de 16 años), arrojó que la ley de incentivo docente tiene alto nivel de conocimiento entre los neuquinos (83%) y es apoyada por el 65% de los consultados; tanto por quienes tienen hijos en edad escolar, como por aquellos que no.

En el caso puntual de la presencialidad, el 70% de los hombres encuestados dijo estar de acuerdo con la medida que premia la presencia en las aulas, mientras que entre las mujeres la adhesión fue del 59% Además, el 81% de las personas que cree que el ausentismo es el principal problema, está de acuerdo con la medida.

Contra los días de paro

La encuesta también arrojó que el 63% está de acuerdo con que se descuenten los días no trabajados por paro, mientras que el 34% dijo estar en desacuerdo o expresó que tiene dudas.

También les preguntó a los neuquinos sobre la intención del gobierno nacional de declarar (vía Congreso) servicio esencial a la Educación y asegurar el dictado de clases durante las jornadas de protesta. El 66% apoya y el 32% dice que no o que tiene dudas.

ATEN - Marcha (7).JPG El presentismo se impuso en la agenda de la política de Neuquén con un fuete rechazo de ATEN.

Por otro lado, la mayoría de los neuquinos (57%) opinó que los docentes se “aprovechan” del actual sistema de licencias para faltar a su trabajo, mientras que sólo el 36% consideró que se “esfuerzan” lo suficiente. Las suplencias de suplencias llevan a que el Estado provincial destine más de un sueldo (en simultáneo) para el mismo cargo.

Entre los resultados de la encuesta también se destacó que, al evaluar distintas medidas y propuestas para la educación pública, la obligatoriedad de enseñar inglés desde el nivel primario es la propuesta mejor evaluada; de hecho, cosecha el mayor apoyo (87%), seguida de las prácticas laborales para alumnos de quinto año (84%).

Análisis y conclusiones

Una de las referentes de la consultora, Florencia Filadoro, destacó que, “en el caso de Neuquén, lo que nos inspiró a hacer el estudio es entender cómo está la opinión pública respecto de esta medida, que a simple vista pareciera la indicada en el sentido de que hay un problema fuerte de paros y también hay que entender por qué se generan estos paros”.

“Claramente hay un descontento fuerte de los docentes por las condiciones de trabajo, pero por otro lado esta medida parecería aportar pensando en los chicos y las familias de los chicos; y en general lo que vemos es que hay un gran nivel de adhesión o apoyo a la medida” por parte de la sociedad, subrayó.

aten presentismo Claudio Espinosa

“Me parece importante el punto de partida: un 30% de los neuquinos que encuestamos evalúa en términos positivos, de bueno o muy bueno, a la educación pública, comparado con un 68% que la evalúa en términos negativos. Pero cuando vamos puntalmente a la medida (ley de presentismo) vemos que es al revés: el 65% está de acuerdo o muy acuerdo y un 35% está poco o nada de acuerdo con ella”.

Filadoro hizo ver que “la encuesta muestra necesidad de presencialidad por parte de los padres, para que los docentes vayan a los lugares de trabajo con todo lo que ello implica”. Tienen “la necesidad de que cuando ellos van a trabajar sus hijos estén cuidados y protegidos”.

“Para los padres es muy importante la presencialidad por eso vemos que un 70% está de acuerdo con que el salario docente esté atado a ella”, dijo y añadió: “Como contrapartida es la pregunta sobre si está de acuerdo o no con descontar a los docentes los días de paro; y ahí vemos un 63% de personas dice que están de acuerdo de los cuales el 51% está muy de acuerdo; es decir que es muy importante el dato”.

Por último, consultada sobre la imagen del sindicato, respondió: “Creo que en general los gremios no tienen niveles muy altos de imagen positiva, en este caso ATEN tiene un 29% comparada con un 64% dentro de los cuales un 40% tiene una imagen muy mala. Esto responde a distintas cuestiones, quizá también a la cantidad de paros”.