Cortarán este jueves el servicio de agua potable en Neuquén

Algunos sectores de la ciudad se verán afectados por este corte programado de Calf, previsto en el horario de 8.30 a 13.30

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS) informaron que este jueves, 14 de agosto, el servicio de agua potable en la ciudad de Neuquén se verá afectado como consecuencia de un corte de energía programado por la Cooperativa CALF. Según indicaron, será para remodelar la línea de media tensión, en el horario de 8.30 a 13.30.

El organismo provincial explicó el impacto que tendrá en el suministro de agua potable en la ciudad. Señalaron que la interrupción del servicio de electricidad afectará el funcionamiento del Establecimiento de Bombeo de Agua Potable Norte (EBPIN), el más grande de la capital neuquina. Esto reducirá la capacidad de producción y rebombeo hacia las cisternas de la ciudad como Alta Barda, Universidad, entre otras.

Aseguraron que el EPAS pondrá en funcionamiento, durante el corte de energía, un equipo generador para operar parcialmente las bombas, aunque no será posible encender todos los equipos debido a su alto consumo energético.

Advirtieron que "esta situación podría generar baja presión o falta de agua, principalmente en barrios de la zona norte y este".

No obstante, una vez restablecido el suministro eléctrico pasado el mediodía, el servicio de agua se irá normalizando de manera paulatina.

El EPAS solicita a los vecinos extremar el cuidado del agua, destinándola únicamente para consumo humano e higiene. Ante cualquier inconveniente, comunicarse con el Centro de Atención al Usuario del EPAS al 0800-222-4827.

Corte programado de Calf

Calf anunció que este jueves realizará un corte de energía eléctrica de 8.30 a 13.30 en el Parque Industrial Oeste. Las zonas afectadas por el corte de luz serán las empresas que están próximas a las calles Conquistadores del Desierto entre Trabajadores de la Industria y Luis Huergo. También será extensivo a la Estación de Rebombeo EPAS-PIN-Mari Menuco.